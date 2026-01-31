Migliaia di curdi e simpatizzanti si sono dati appuntamento nella capitale federale. Keystone

Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi a Berna per una nuova manifestazione a favore delle regioni curde della Siria. I presenti hanno risposto all'appello lanciato da organizzazioni curde in esilio, gruppi di estrema sinistra e altri circoli.

Keystone-SDA SDA

La protesta autorizzata aveva come slogan «Defend Rojava» ("Difendete il Rojava"), la regione della Siria che godeva di una certa autonomia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS. È prevista una sfilata nel centro della città.

La regione chiamata Rojava dai curdi si trova nel nord della Siria. Ieri, venerdì, è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra le truppe del governo di transizione siriano e le forze curde. La situazione rimane tuttavia fragile. Nelle ultime settimane si sono svolte numerose manifestazioni a favore del Rojava nelle principali città elvetiche.