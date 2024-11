La lotta contro la violenza domestica, sessuale e di genere deve essere finalmente considerata una priorità politica, chiedono i dimostranti. Keystone

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi, sabato, pomeriggio a Berna per protestare contro la violenza sulle donne.

SDA

I manifestanti si spostano in corteo dalla Schützenmatteplatz, nei pressi della stazione, a Piazza federale, dove nel tardo pomeriggio si terranno i discorsi.

La dimostrazione segna l'inizio della campagna di prevenzione «16 giorni contro la violenza sulle donne», promossa da oltre 90 organizzazioni, tra cui gruppi per i diritti delle donne, organizzazioni non governative come Amnesty International e partiti come PS, Verdi e Donne del Centro.

La lotta contro la violenza domestica, sessuale e di genere deve essere finalmente considerata una priorità politica, scrivono gli organizzatori nell'invito alla manifestazione. Alle vittime devono essere garantiti posti protetti a sufficienza e finanziariamente accessibili.

hn, ats