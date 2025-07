Uno dei lupacchiotti nati allo zoo Dahlohölzli di Berna. Keystone

La lupa dello zoo Dählhölzli di Berna ha dato alla luce diversi cuccioli alla fine di aprile. I piccoli crescono ben protetti in una delle grotte del parco e nel giro di qualche settimana hanno iniziato a esplorare l'ambiente circostante.

La nascita è avvenuta il 22 aprile alle 01:15, scrive lo zoo sulla base di una ricerca in corso da parte dell'Università di Neuchâtel. A questo scopo sono state installate telecamere e microfoni nelle quattro tane dei lupi. E per la prima volta è stato possibile determinare l'ora esatta della nascita.

I lupi vivono in branco e hanno un comportamento sociale pronunciato. Solo la coppia dominante ha una prole. L'allevamento allo zoo Dählhölzli di Berna avviene nell'ambito del Programma europeo per le specie minacciate (EEP).

Anche piccoli di alce e lince

Anche le linci hanno avuto dei piccoli. Una femmina ormai tredicenne ha partoriti all'inizio di maggio. Vista l'età, si è trattato del suo ultimo parto.

La coppia di linci del Dählhölzli fa parte del progetto internazionale di reintroduzione «Linking Lynx», volto a creare nuove popolazioni di linci in Germania. I cuccioli nati a Berna sono potenziali candidati per un successivo rilascio in natura, a condizione che superino i necessari esami medici e test comportamentali.

Anche dei gemellini di alce si aggirano da metà maggio in un recinto. Inizialmente, i giovani alci bevono il latte della madre, ricco di grassi. Dopo due o tre settimane, iniziano a mangiare anche alimenti di origine vegetale.