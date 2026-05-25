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Incidente Un tram a Berna investe e ferisce donna

SDA

25.5.2026 - 17:33

L'area in cui è avvenuto l'incidente
L'area in cui è avvenuto l'incidente
Keystone

Una donna, che intendeva attraversare i binari, è stata investita e ferita da un tram questo pomeriggio a Berna. È stata quindi trasportata in ospedale, ha indicato in una nota la polizia cantonale bernese.

Keystone-SDA

25.05.2026, 17:33

25.05.2026, 17:42

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 sulla Bahnhofplatz (piazzale della stazione) della città federale. Nonostante una frenata d'emergenza, il macchinista del tram non ha potuto evitare l'impatto con la donna. Le cause esatte dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, ha precisato ancora la polizia cantonale.

I passeggeri del tram, stando ai primi accertamenti, sono rimasti illesi. A seguito dell'incidente si sono verificate restrizioni del traffico da parte di Bernmobil, la locale azienda di trasporto pubblico.

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