Il presidente della Confederazione Alain Berset ha visitato oggi in Colombia progetti di aiuto nella città di Buenaventura, colpita dalla povertà. È il primo presidente straniero a visitare i bassifondi colombiani.

L'impegno della Svizzera nei progetti umanitari e nella costruzione della pace è importante, ha dichiarato oggi Berset a Keystone-ATS, durante la sua visita alla città portuale sulla costa del Pacifico, ai piedi delle Ande.

Il consigliere federale si è detto particolarmente commosso per la sorte di una donna di Punta del Este che ha perso il figlio in un massacro avvenuto 18 anni fa. Berset ha anche parlato con un giovane che vive in una zona di Buenaventura particolarmente colpita dalla povertà e dalla violenza e che è coinvolto nel progetto di aiuto «Transformando Mentes».

«Sopra, sulla strada è dove c'è la ricchezza. Le merci vengono trasportate al porto. Qui sotto non sentiamo nulla di ciò», ha detto il ragazzo a Berset. Il friburghese ha inoltre incontrato il vescovo Ruben Dario Jaramillo Montoya, il quale sta cercando di mediare tra due bande criminali della città, anche con il sostegno della Svizzera.

Violenza e sfollati

Nelle aree di conflitto della Colombia sono stati compiuti finora pochi progressi verso la pace. La situazione della sicurezza è precaria. Un problema umanitario importante a Buenaventura è rappresentato dagli sfollati. La città è un rifugio per i rifugiati provenienti dalle aree rurali circostanti.

La Colombia è uno dei Paesi con il maggior numero di sfollati interni, dopo Siria e Ucraina. Solo nel 2022 sono state sfollate circa 83'000 persone. Si registrano inoltre ripetuti omicidi di difensori dei diritti umani. E nelle campagne, i gruppi armati stanno riempiendo il vuoto di potere lasciato dalle disciolte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia FARC.

Parlando a Keystone-ATS, Berset ha sottolineato il ruolo della pace per la situazione umanitaria. La visita della delegazione svizzera è stata importante per inserire i problemi nell'agenda politica. Da anni la Svizzera sostiene progetti nella regione per rafforzare la società civile, proteggere la popolazione e promuovere la partecipazione politica.

