USA-Cina Bessent: «C'è un accordo quadro su TikTok»

SDA

15.9.2025 - 17:23

Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent al termine dell'incontro con il vicepremier cinese He Lifeng avvenuto a Madrid, in Spagna.
Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent al termine dell'incontro con il vicepremier cinese He Lifeng avvenuto a Madrid, in Spagna.
Keystone

C'è un accordo quadro su TikTok: «Donald Trump e Xi Jinping parleranno per completare» l'intesa. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine delle trattative con la Cina, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Keystone-SDA

15.09.2025, 17:23

15.09.2025, 17:25

Secondo Bessent, l'accordo fra gli Stati Uniti e le Cina prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. Non è ancora chiaro chi è l'acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull'algoritmo usato, ha aggiunto il segretario al Tesoro Usa.

