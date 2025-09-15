USA-CinaBessent: «C'è un accordo quadro su TikTok»
15.9.2025 - 17:23
C'è un accordo quadro su TikTok: «Donald Trump e Xi Jinping parleranno per completare» l'intesa. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine delle trattative con la Cina, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.
Secondo Bessent, l'accordo fra gli Stati Uniti e le Cina prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. Non è ancora chiaro chi è l'acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull'algoritmo usato, ha aggiunto il segretario al Tesoro Usa.