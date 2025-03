Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

A Bibbona dopo 55 anni di amore indissolubile, marito e moglie si sono spenti a distanza di 36 ore l'uno dall'altra.

Redazione blue News

Sergio, già debilitato dalla malattia, si è spento poco dopo la moglie.

La coppia è stata salutata con una cerimonia funebre congiunta, simbolo del loro legame indissolubile, mentre il figlio Michele ha raccontato il loro amore e il dolore della separazione. Mostra di più

A Bibbona, un comune toscano della provincia di Livorno, una storia d'amore lunga 55 anni si è conclusa con un doppio addio nel giro di 36 ore. Lolita Ghezzi è deceduta il 12 marzo, a 81 anni, seguita dal marito 84enne Sergio Cresti il 14 marzo.

Secondo «il Tirreno» la loro vita insieme è stata caratterizzata da un profondo affetto e stima reciproca. Sergio, sopraffatto dal dolore per la perdita della moglie, non è riuscito a sopravvivere. Costretto a letto nelle ultime settimane, si è spento come una candela privata improvvisamente dell'ossigeno.

La cerimonia funebre congiunta ha segnato l'ultimo viaggio insieme per la coppia. Michele, il figlio, racconta come la madre avesse già affrontato il Covid e un peggioramento dell'Alzheimer. Queste difficoltà avevano causato una dolorosa separazione tra i genitori, in quanto Lolita è stata ricoverata in una casa di riposo.

Sergio ha faticato ad accettare la nuova distanza. Anche lui ha dovuto affrontare una malattia, la miastenia, che lo ha costretto a letto. La lontananza dalla moglie è stata per lui un dolore costante.

«Se vuoi raggiungere la mamma, vai»

Michele ricorda il giorno del suo cinquantesimo compleanno, quando la madre è venuta a mancare. Al capezzale del padre, ha percepito il dolore inespresso di Sergio. «Se vuoi raggiungere la mamma, vai», gli ha detto.

Il padre, già provato dall'assenza fisica della moglie, ha trovato insopportabile il peso della sua dipartita. Così, 36 ore dopo la morte di Lolita, anche lui è spirato, come se volesse raggiungerla nel paradiso delle anime e dell'amore.

