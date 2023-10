Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Un bambino è morto oggi, mercoledì, pomeriggio a Bienne (BE) in un incidente stradale. Stando a quanto indica in una nota la polizia bernese, il bimbo è caduto dalla sua bicicletta ed è stato travolto da un bus dei trasporti pubblici cittadini.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.15, si legge nel comunicato. Per ragioni da determinare, il piccolo è scivolato dalla sua bici ed è stato investito dall'autobus di linea.

Il bambino è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Ci sono indizi concreti sulle generalità della vittima, ma si attende ancora l'identificazione formale. La polizia bernese sta conducendo un'indagine per determinare le circostanze dell'incidente.

bt, ats