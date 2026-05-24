Bimba sospesa tra due palazzi di 8 piani per il «Volo dell'Angelo», scatta la polemica

Si è svolta a Giuliano, in provincia di Napoli, la tradizionale Festa della Madonna della Pace, con l'attesissimo rito del «Volo dell'Angelo», che prevede che delle bimbe vestite da angeli vengano sospese in aria tramite delle funi per poi far loro raggiungere l'immagine della Madonna. Il video di quest'anno ha fatto il giro del web, suscitando non poche polemiche.
La comunità di Giugliano, in provincia di Napoli, vive con intensità la festa della Madonna della Pace, che si tiene ogni anno in prossimità della Pentecoste. Rappresenta infatti un momento di aggregazione importante per i cittadini.
Tra le varie manifestazioni previste spicca una tradizione molto particolare che affonda le radici nel passato locale: il rito del Volo dell'Angelo.
Durante questa cerimonia delle bambine vestite da angeli vengono sospese in aria tramite delle funi, vengono poi fatte scendere lentamente verso l'immagine sacra della Madonna, il tutto mentre la folla osserva la scena.
È un momento che unisce devozione religiosa e spettacolo per i fedeli presenti in piazza.
La fune tesa tra due palazzi di 8 piani
Durante l'edizione di quest'anno, come riporta tra gli altri «Leggo», una bambina è stata appesa a delle corde tese nel vuoto. Il sistema di funi collegava tra di loro due palazzi alti ben otto piani.
La piccola che impersonava l'angelo avanzava dunque sospesa trainata da una sorta di carrucola rudimentale. Sotto di lei le persone cantavano e applaudivano con entusiasmo.
La bambina sembrava felice e cantava a squarciagola per il pubblico una litania ecclesiastica. Nel mentre, durante la sua discesa, gettava petali di fiori verso il basso.
Le reazioni sul web
Il video dell'evento si è diffuso rapidamente sui social media dopo la festa, suscitando molta preoccupazione tra gli utenti che hanno visionato le immagini.
Il deputato italiano dell'Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha denunciato la situazione sui suoi canali social, evidenziando il tremendo pericolo di cadere nel vuoto a cui vengono sottoposte le bambine.
Questa pratica viene ripetuta ogni anno nonostante i rischi evidenti per l'incolumità dei partecipanti.