Fiori e giocattoli in memoria della bambine accoltellate a Southport Keystone

E' stato formalmente incriminato il 17enne accusato di aver accoltellato a morte lunedì tre bambine a Southport, nel nordovest dell'Inghilterra.

SDA

Il Crown prosecution service (Cps) «ha autorizzato la polizia del Merseyside a incriminare un ragazzo di 17 anni residente a Banks, nel Lancashire», si legge in un comunicato.

L'adolescente deve affrontare «tre capi d'accusa per omicidio e altri dieci per tentato omicidio, in seguito al tragico evento accaduto a Southport questa settimana», aggiunge la nota.

Il sospettato comparirà in tribunale oggi a Liverpool.

SDA