Un bambino di quattro anni a Oderzo, in provincia di Treviso, ha effettuato 70 chiamate ai servizi di emergenza. Ma non era in pericolo... stava solamente giocando con il suo smartwatch in classe.

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino di quattro anni ha effettuato 70 chiamate ai servizi d'emergenza in un'ora con il suo smartwatch.

Il piccolo non era in pericolo, ma stava giocando con il dispositivo in classe.

Gli operatori, che hanno sentito le voci dei bambini in sottofondo, hanno capito che non si trattava di uno scherzo o di un'emergenza.

Grazie alla maestra, sono riusciti a localizzare il bambino, che se l'è cavata con un avvertimento. Mostra di più

Un episodio curioso ha coinvolto un bambino di quattro anni a Oderzo, in provincia di Treviso.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», mentre si trovava in classe alla scuola materna, il piccolo ha iniziato a giocare con il suo smartwatch, innescando una serie di chiamate d'emergenza.

In meno di un'ora, sono state effettuate 70 telefonate ai carabinieri (112) e al Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM, 118).

Se l'è cavata con un avvertimento

Gli operatori, inizialmente confusi dalle chiamate senza risposta, sentivano solo il vociare dei bambini in sottofondo. Dopo una serie di simili telefonate hanno capito che non si trattava di uno scherzo o di un'emergenza reale.

Grazie all'intervento di una maestra, sono riusciti a localizzare la scuola e a parlare con il bambino.

Lo smartwatch, che gli era stato dato da mamma e papà, è stato sequestrato e in seguito restituito ai genitori con un semplice ammonimento verbale.

Il dispositivo, pur non avendo una scheda telefonica o un collegamento diretto a un cellulare, è infatti in grado di effettuare chiamate d'emergenza.

