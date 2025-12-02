  1. Clienti privati
Il racconto choc Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»

2.12.2025

Lorenzo «Renzo» Lopez ha rischiato la vita.
Lorenzo «Renzo» Lopez ha rischiato la vita.
Lorenzo, 8 anni, è sopravvissuto per miracolo a una folgorazione nel sonno causata dal cellulare in carica nel letto, riuscendo a strapparsi la catenina dal collo e, come dice lui stesso, a «salvarsi la vita da solo».

02.12.2025, 11:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un bimbo di 8 anni, Lorenzo «Renzo» Lopez, è rimasto quasi folgorato nel sonno quando la catenina al collo ha chiuso il contatto tra il caricatore del telefono e la prolunga, innescando una scarica elettrica.
  • Sentendo bruciare il collo, il bambino non riusciva a chiedere aiuto, ma con uno sforzo è riuscito a strapparsi la collanina, interrompere la scossa e poi chiamare soccorso, gesto che i medici definiscono decisivo per salvarsi la vita.
  • Ricoverato e sottoposto a un innesto cutaneo, Lorenzo affronta il dolore con grande coraggio, mentre la madre racconta la sua storia per sensibilizzare sui pericoli di dormire con il cellulare in carica nel letto.
Un bimbo di 8 anni del Kansas è vivo per miracolo dopo essere rimasto folgorato nel sonno, mentre era nel suo letto con il cellulare in carica accanto a sé.

Secondo quanto raccontato dalla madre Kourtney Pendleton all'emittente statunitense «KWCH», il piccolo Lorenzo «Renzo» Lopez stava dormendo con il telefono appoggiato sul letto, collegato a una prolunga inserita in una presa vicina.

Nel sonno si sarebbe girato, facendo sì che la catenina al collo scivolasse proprio nello spazio fra la spina del caricatore e la prolunga: è lì che il metallo ha chiuso il contatto, innescando la scossa elettrica quasi fatale.

Il bambino ha spiegato al portale di essersi svegliato sentendo un forte calore al collo. Ha provato a gridare, ma non riusciva a chiedere aiuto mentre la corrente lo attraversava. Con uno sforzo enorme è riuscito a strapparsi la collanina e a interrompere la scarica, per poi andare a cercare subito aiuto.

Di quei momenti ricorda solo frammenti, ma abbastanza da definirli «spaventosi». «È stato il caos. Ho quasi pensato che sarei morto», ha confidato all’emittente. La madre ha raccontato che un membro del personale sanitario le ha detto chiaramente che, se il figlio non fosse riuscito a togliersi la catena, «sarebbe morto folgorato».

Corpi ritrovati in un parco. Spagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti

Corpi ritrovati in un parco. Spagna sotto choc per il presunto suicidio di due ragazze adolescenti

«Si è salvato la vita da solo»

La madre ha spiegato che, in pratica, «si è salvato la vita da solo». Una frase che il piccolo Renzo ha fatto sua: «Credo di essermi salvato da solo, e sono felice di questo», ha detto.

Trasportato d'urgenza in ospedale il bambino è stato sottoposto a un innesto cutaneo nella zona del collo, come si legge nella pagina GoFundMe aperta dalla famiglia per sostenere le spese mediche. Secondo l'aggiornamento pubblicato il 27 novembre, il bimbo dovrà rimanere ricoverato per circa due settimane.

«Lorenzo ha superato l'intervento di innesto cutaneo, e anche se ora ha moltissimo dolore, sta affrontando ogni momento con un coraggio enorme», ha scritto Pendleton. «È stato un percorso pesante ed emotivamente durissimo, ma lui tiene duro con una forza che ispira tutti noi».

Nonostante quanto accaduto, il bambino ha raccontato che in ospedale si sente trattato bene: «Mi trattano bene, mi piace parlare con loro e divertirmi».

Ecco dov'è successo. Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Ecco dov'è successo. Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

