Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

Non c'è più nulla da fare per il piccolo Tommaso, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato e che da due mesi versa in condizioni critiche in cure intense. Il consulto tra i massimi specialisti italiani in trapianti pediatrici è stato chiaro: un secondo intervento è impossibile.

Hai fretta? blue News riassume per te Il piccolo Tommaso è da due mesi ricoverato nelle cure intense dell'ospedale Monaldi di Napoli in quanto gli è stato trapiantato un cuore danneggiato.

Nella serata di martedì era emersa la possibilità della donazione di un altro organo, ma il consulto del team medico di esperti è stato chiaro: «Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto».

Il Ministero della salute italiano e la Regione Campania hanno nel frattempo avviato una collaborazione per chiarire la dinamica dei fatti e fare giustizia.

L'avvocato della madre Patrizia ha intanto fatto sapere che la donna si è rassegnata alla realtà dei fatti. Mostra di più

Le possibilità di salvezza per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli sono ormai esaurite. Un grave errore medico aveva compromesso il primo organo ricevuto.

Come riporta, tra gli altri, l'ANSA, adesso un team di esperti ha valutato la situazione clinica del piccolo Tommaso. Il verdetto è purtroppo negativo. I medici hanno escluso l'opzione di un secondo trapianto di cuore. La disponibilità di un organo era emersa nella serata di martedì.

Gli specialisti hanno visitato il paziente direttamente nel reparto di terapia intensiva. La decisione finale lascia poco spazio alle interpretazioni. Il bambino rimane collegato ai macchinari per la sopravvivenza.

Il suo cuore attuale è stato danneggiato irrimediabilmente dal ghiaccio durante il trasporto. La magistratura dovrà ora ricostruire la catena di errori che ha portato a questo tragico epilogo. Sei medici risultano già iscritti nel registro degli indagati.

«Condizioni del bimbo non compatibili con un nuovo trapianto»

La conclusione è arrivata dopo una consultazione all'Azienda ospedaliera dei Colli dei rappresentanti delle maggiori strutture sanitarie italiane specializzate in trapianti pediatrici, come scrive l'agenzia stampa italiana.

Il gruppo comprendeva Carlo Pace Napoleone dell'ospedale Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova, Amedeo Terzi dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Al consulto ha partecipato anche Guido Oppido dell'ospedale Monaldi di Napoli, il cardiochirurgo che ha effettuato il primo intervento sul bambino e che si era reso disponibile ad effettuare anche il secondo.

Gli esperti hanno dato vita a «un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile». La nota ufficiale diffusa al termine dell'incontro riporta l'esito drammatico: «Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto».

Questa decisione si basa sulle valutazioni fatte al letto del paziente e sugli ultimi test clinici. La direzione strategica ha informato il Centro nazionale trapianti e ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

Il Ministero della salute e la regione si mobilitano

Gli ispettori del Ministero della salute italiano sono giunti al Monaldi poco prima degli esperti. Il loro compito è acquisire tutta la documentazione relativa al cuore danneggiato.

Anche la Regione Campania ha inviato i propri ispettori per fare chiarezza. Il presidente della Campania Roberto Fico si è recato personalmente in ospedale nel pomeriggio, dove ha incontrato la madre del bambino per porgere le scuse a nome delle istituzioni.

Fico ha rilasciato una dichiarazione sulla vicenda: «È una vicenda molto dolorosa e c'è il rispetto delle istituzioni, prima di tutto verso il bambino e verso la famiglia».

Il governatore ha confermato di aver «subito attivato i massimi poteri di vigilanza, controllo e ispettivi della Regione». Una relazione di 290 pagine è stata già inviata al ministro della salute Orazio Schillaci. I due hanno discusso del caso Monaldi durante un incontro programmato.

La madre è ormai rassegnata alla realtà dei fatti

Il presidente della Campania ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti. «Oggi [mercoledì] ci sono anche gli ispettori del ministero, vedremo anche loro poi che cosa diranno».

L'attenzione principale resta però focalizzata sul dramma umano: «Il pensiero è prima di tutto al bambino e alla famiglia. Poi verrà tutto il resto. E l'istituzione deve essere sempre rispettosa e lavorare per l'interesse del pubblico, in questo caso per l'interesse anche della famiglia».

Il piccolo paziente è attaccato a un macchinario per la respirazione extracorporea da quasi 60 giorni. Questa condizione innaturale rappresenta l'unico legame rimasto con la vita. La madre ha sperato fino all'ultimo in un miracolo.

L'avvocato di Patrizia riferisce che ora si è rassegnata all'idea di perdere il figlio. Accetta il verdetto dei chirurghi. Rimane solo il dolore di una famiglia di fronte a un fiume di parole ormai inutili.