  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia Biostampa e xenotrapianto, ecco il piano di Putin per allungare la vita

SDA

29.5.2026 - 13:00

Vladimir Putin cerca un modo per rallentare l'invecchiamento, secondo il Wall Street Journal.
Vladimir Putin cerca un modo per rallentare l'invecchiamento, secondo il Wall Street Journal.
Keystone

Un programma finanziato dallo Stato volto a rallentare l'invecchiamento attraverso metodi che vanno dalla biostampa di organi, allo xenotrapianto con maialini nani e all'esposizione al freddo estremo.

Keystone-SDA

29.05.2026, 13:00

29.05.2026, 13:07

Sarebbe questa l'arma schierata dal presidente russo Vladimir Putin contro uno dei suoi più acerrimi nemici: il tempo.

A sostenerlo è il Wall Street Journal, evidenziando che il mese scorso il governo dello zar ha annunciato che gli scienziati stavano sviluppando una terapia genica progettata per rallentare l'invecchiamento cellulare nell'ambito dell'iniziativa «Nuove Tecnologie per la Conservazione della Salute», programma da 26 miliardi di dollari legato a Putin.

L'iniziativa, lanciata nel 2024, si propone di salvare 175.000 vite entro la fine del decennio, una cifra che, secondo i critici, si avvicina alle stime delle perdite militari russe in Ucraina.

Il programma si concentra sulla biostampa, ovvero la stampa 3D di tessuti viventi, e sullo xenotrapianto, che prevede la coltivazione di organi compatibili con l'uomo all'interno di maialini nani geneticamente modificati.

I ricercatori affermano di aver compiuto progressi nella stampa di cartilagine umana e di una ghiandola tiroidea di topo, con l'obiettivo di realizzare la sostituzione completa di organi entro il 2030 circa.

I più letti

Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»
Stesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis
Sommer, Odermatt, Ermotti e non solo: ecco i giovani superricchi della Svizzera
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»

Altre notizie

Territorio. Come sarebbe una Svizzera sostenibile? Ecco l'idea del ricercatore Sascha Nick

TerritorioCome sarebbe una Svizzera sostenibile? Ecco l'idea del ricercatore Sascha Nick

«È un anno complicato». È allerta rossa in Messico per l'invasione di alghe

«È un anno complicato»È allerta rossa in Messico per l'invasione di alghe

EuroMillions. Stesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis

EuroMillionsStesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis