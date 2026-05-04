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Invito alla popolazione Campagna di osservazione e conteggio degli uccelli nei giardini e nei parchi svizzeri

SDA

4.5.2026 - 09:26

Come ogni anno, bambini e adulti sono invitati a conteggiare gli uccelli nei giardini
Come ogni anno, bambini e adulti sono invitati a conteggiare gli uccelli nei giardini
Keystone

Da giovedì a domenica, BirdLife invita la popolazione svizzera a partecipare all'ormai tradizionale campagna di osservazione e conteggio degli uccelli nei giardini e nei parchi. I partecipanti sono invitati a passare un'ora registrando i volatili che vedono o sentono.

Keystone-SDA

04.05.2026, 09:26

04.05.2026, 09:36

Tutti sono inoltre spronati a scoprire i molti modi per favorire la natura intorno a casa, indica l'organizzazione in una nota odierna.

L'anno scorso, oltre 6'000 persone e classi scolastiche hanno partecipato all'azione «uccelli dei nostri giardini». In totale sono stati osservati più di 133'000 uccelli appartenenti alle più svariate specie, rileva ancora Birdlife.

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