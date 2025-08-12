Presto a casa la birra si berrà in capsula? Imago

Un team di ricercatori ha sviluppato una birra in capsula che si ricostituisce a casa con acqua e gas, promettendo un gusto superiore.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Ricercatori in Colombia e Spagna hanno sviluppato una birra in capsula da ricostituire con acqua e gasatore, mantenendo gusto e alcol invariati.

Grazie alla crioconcentrazione, il processo consente di concentrare sapori e alcol, ottenendo una birra più intensa e aromatica.

I vantaggi includono minori costi di trasporto, conservazione più facile e un profilo sensoriale potenzialmente migliorato rispetto alla birra tradizionale. Mostra di più

Immaginate di desiderare una birra fresca: aprite il frigorifero, prendete una capsula, versate il contenuto in un bicchiere, aggiungete acqua e la rendete frizzante con un gasatore.

Questa innovazione, citata su «Focus», è stata studiata da un gruppo di ricercatori delle università di La Sabana in Colombia e Politécnica de Cataluña in Spagna. Gli sviluppatori garantiscono che il sapore e il contenuto alcolico della birra in capsula rimangono intatti, e che il gusto potrebbe addirittura migliorare.

Il processo di crioconcentrazione

Il metodo utilizzato è la crioconcentrazione, che comporta il congelamento parziale dell'acqua nella bevanda e la rimozione dei cristalli di ghiaccio formati. Questo processo permette di ottenere una birra che può essere ricostituita a casa, mescolando il liquido conservato in un piccolo contenitore, simile alle capsule del caffè, con acqua fredda.

Per ottenere l'effervescenza, Fabian Leonardo Moreno Moreno, uno dei ricercatori, suggerisce l'uso di un gasatore domestico: «In questo modo, otteniamo la birra originale senza perdere la concentrazione, mantenendo le stesse proprietà di una birra tradizionale», spiega in un articolo pubblicato nell'edizione spagnola di «The Conversation».

Secondo Moreno, i benefici di una birra istantanea sono molteplici: dalla riduzione dei costi di trasporto, grazie al minor peso del prodotto e al packaging più leggero, alla maggiore facilità di conservazione, poiché le capsule occupano meno spazio in frigorifero rispetto alle lattine o bottiglie tradizionali.

Miglioramento del gusto

L'esperto assicura che, aumentando la concentrazione, la qualità della birra migliora: «Inizialmente, una delle grandi sfide era mantenere l'alcol durante il processo di crioconcentrazione», spiega.

«Abbiamo scoperto che riducendo parzialmente la quantità di acqua, i solidi che conferiscono sapore, i composti volatili e l'alcol si concentrano ulteriormente. Il risultato è una birra con un profilo sensoriale più intenso, con aromi e sapori più definiti».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.