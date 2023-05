Bitcoin Suisse figura fra i pionieri del ramo in Svizzera. Keystone

Furto di dati presso Bitcoin Suisse. L'azienda del settore delle criptovalute fondata nel 2013 e con sede a Zugo ha annunciato nel fine settimana di Pentecoste che ignoti criminali informatici hanno sottratto una «quantità limitata di dati archiviati dei clienti (ad esempio la corrispondenza)» relativi al periodo fra il 2013 l'inizio di maggio 2018.

La sicurezza degli attivi della clientela non è stata in alcun modo compromessa, né sono state divulgate password di utenti, precisa la ditta, che ha istituito un gruppo di lavoro volto ad analizzare in modo esaustivo la situazione e a prevenire il ripetersi di simili incidenti in futuro. L'azienda sta inoltre operando a stretto contatto con esperti del ramo e con le autorità competenti. I clienti potenzialmente interessati sono stati informati.

Stando a Bitcoin Suisse all'origine della falla vi è un cosiddetto caso di ingegneria sociale, cioè di accesso ai dati confidenziali sfruttando la psicologia umana e ingannando delle vittime.

Bitcoin Suisse si definisce un pioniere in Svizzera nel campo delle criptovalute, un ramo in cui offre vari servizi. L'impresa fa parte di un gruppo di aziende attive nel settore digitale e fintech (tecnologie finanziarie) che costituiscono quella che è stata chiamata la Crypto Valley di Zugo. All'inizio dell'anno aveva fatto parlare di sé in quanto prevedeva un taglio occupazionale, sulla scia delle difficoltà che stavano vivendo le valute cibernetiche.

