Basilea 84enne cade con la motocicletta nel Reno e muore

SDA

19.10.2025 - 12:23

Un 84enne in moto cade nel Reno a muore. (immagine d'illustrazione)
Un 84enne in moto cade nel Reno a muore. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un 84enne alla guida di una motocicletta è caduto nel Reno, ieri pomeriggio a Birsfelden (BL), ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:23

19.10.2025, 12:45

Secondo le prime informazioni, il motociclista proveniva da Muttenz e stava percorrendo la strada lungo il fiume in direzione di Birsfelden, quando, per motivi ancora da chiarire, è caduto finendo nel Reno.

Un passante, che ha assistito alla caduta, ha estratto il motociclista dal fiume insieme ad altre persone. Nonostante la rapida rianimazione e i soccorsi dei servizi di emergenza, l'uomo è deceduto poco dopo in ospedale.

