Basilea84enne cade con la motocicletta nel Reno e muore
SDA
19.10.2025 - 12:23
Un 84enne alla guida di una motocicletta è caduto nel Reno, ieri pomeriggio a Birsfelden (BL), ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.
Secondo le prime informazioni, il motociclista proveniva da Muttenz e stava percorrendo la strada lungo il fiume in direzione di Birsfelden, quando, per motivi ancora da chiarire, è caduto finendo nel Reno.
Un passante, che ha assistito alla caduta, ha estratto il motociclista dal fiume insieme ad altre persone. Nonostante la rapida rianimazione e i soccorsi dei servizi di emergenza, l'uomo è deceduto poco dopo in ospedale.