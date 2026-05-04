Il processo si svolge presso il Tribunale penale cantonale di Basilea Campagna. (Immagine d'archivio). Keystone

Un padre di famiglia deve presentarsi oggi al Tribunale penale cantonale di Basilea Campagna con l'accusa di assassinio della moglie e turbamento della pace dei defunti. Avrebbe strangolato la consorte «a sangue freddo» e fatto a pezzi il cadavere.

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L'imputato avrebbe ucciso la moglie – ex finalista di Miss Svizzera – il 13 febbraio 2024 nella loro casa unifamiliare a Binningen (BL), si legge nell'atto d'accusa della procura. La polizia ha arrestato l'oggi 43enne il giorno successivo.

Prima del drammatico epilogo la coppia avrebbe litigato a causa di un possibile divorzio, prosegue il Ministero pubblico. L'imputato avrebbe spinto la vittima contro un muro e l'avrebbe strangolata fino alla morte con l'aiuto di un oggetto. Secondo l'accusa, l'uomo ha agito in piena coscienza e senza scrupoli.

Riguardo all'imminente divorzio, l'uomo non era disposto a doversi separare temporaneamente dai due figli e a sostenere economicamente la donna. La compagna sarebbe quindi stata uccisa per un «atteggiamento egoistico» e a causa di un sentimento di rancore, oltre che di un bisogno di controllo, mette ancora in evidenza l'atto d'accusa.

In seguito, l'imputato ha fatto a pezzi il cadavere, il tutto agendo in maniera lucida, sostiene la procura. Il caso aveva fatto notizia a livello internazionale. La sentenza è prevista per il 13 maggio e vige la presunzione d'innocenza.