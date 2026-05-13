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Basilea Campagna Condannato al carcere a vita per l'assassinio dell'ex finalista di Miss Svizzera

SDA

13.5.2026 - 09:38

Il tribunale penale di Basilea Campagna ha riconosciuto l'uomo colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti (foto d'archivio)
Il tribunale penale di Basilea Campagna ha riconosciuto l'uomo colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti (foto d'archivio)
Keystone

Detenzione a vita per il padre di famiglia 43enne, accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, e di averne fatto a pezzi il cadavere nel febbraio 2024 a Binningen, nel semicantone di Basilea Campagna.

Keystone-SDA

13.05.2026, 09:38

13.05.2026, 09:54

Il tribunale penale di Basilea Campagna lo ha riconosciuto colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti.

L'uomo deve versare a titolo di indennità per torto morale 100'000 franchi a ciascuna delle due figlie minorenni. Risarcimenti sono previsti anche per la madre, il padre e la sorella della donna uccisa.

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