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Canton Basilea Campagna Automobilista investe e ferisce un 14enne, poi scappa

SDA

21.5.2026 - 15:29

La polizia è alla ricerca dell'automobilista e invita eventuali testimoni ad annunciarsi.
La polizia è alla ricerca dell'automobilista e invita eventuali testimoni ad annunciarsi.
Keystone

Una 14enne in bicicletta è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un'auto dal colore scuro oggi a Münchenstein, nel Canton Basilea Campagna. Il conducente del veicolo, dopo aver investito la ciclista, si è dato alla fuga senza prestarle soccorso.

Keystone-SDA

21.05.2026, 15:29

21.05.2026, 15:39

In seguito all'incidente, che si è verificato poco dopo mezzogiorno, la ragazza ha dovuto essere trasportata in ospedale dai soccorritori, indica in una nota la polizia cantonale. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'automobilista e invitano eventuali testimoni ad annunciarsi.

Stando ai primi accertamenti, la 14enne stava pedalando in direzione di Basilea quando è stata superata da un'auto che viaggiava nella stessa direzione. Durante la manovra di sorpasso si è verificata la collisione laterale, in seguito alla quale la ragazza è caduta ed è rimasta ferita.

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