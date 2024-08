Poco dopo le 19.00 la corrente è stata ripristinata. KEYSTONE

Tutto fermo per circa due ore nella regione di Basilea Campagna: a causa di un incendio in una stazione di trasformazione a Münchenstein, l'alimentazione di energia elettrica è saltata verso le 17.00 in diversi comuni tra cui lo stesso Münchenstein, Binningen, Muttenz, Reinach e Arlesheim.

Lo indica la polizia cantonale, precisando che sul luogo sono intervenuti i pompieri. Poco dopo le 19.00 la corrente è stata ripristinata. Un pompiere è stato trasportato in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.

Il fornitore di elettricità Primeo Energie ha lavorato a pieno regime per trovare una soluzione. In una nota diffusa in serata, l'azienda ha precisato che l'elettricità è stata interrotta in gran parte della Leimental e della Birstals».

Il blackout ha colpito anche la sede centrale di Primeo Energie: il sito internet è rimasto fuori uso e l'accessibilità per i clienti limitata per tutto il tempo del guasto.

Secondo Alertswiss, le linee 10 e 11 del tram della Baselland Transport (BLT) sono state parzialmente cancellate a causa dell'interruzione di corrente. Su entrambe le linee sono entrati in funzione autobus sostitutivi. Dopo che l'elettricità è stata ripristinata la situazione è tornata alla normalità anche sul fronte dei trasporti pubblici.

