Una delle auto coinvolte nello scontro Polizia cantonale di Basilea Campagna

Un frontale sulla A18, nei pressi di Aesch, nel semicantone di Basilea Campagna, è costato la vita stamattina presto a un'automobilista 35enne. All'origine dell'incidente un furgone, il cui conducente, un 24enne, ha riportato serie ferite.

Il sinistro, riferisce in una nota la polizia cantonale di Basilea Campagna, è avvenuto poco dopo le 05.00. Il furgone ha innescato il tutto schiantandosi contro il guardrail: l'impatto l'ha fatto finire contro una vettura che stava sopraggiungendo normalmente.

La donna al volante dell'auto non ha avuto scampo ed è deceduta sul posto. Per quanto riguarda l'uomo, gravemente ferito, sono dovuti intervenire i pompieri per estrarlo dal suo mezzo.

bt, ats