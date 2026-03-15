Muttenz: grave incidente su A2, morta giovane donna

La polizia di Basilea Campagna ha annunciato ulteriori informazioni nel corso della mattinata. Keystone

Una giovane donna ha perso la vita nelle prime ore di stamane in un incidente sull'autostrada A2 nei pressi di Muttenz (BL). Nella collisione sono stati coinvolti diversi veicoli.

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Lo ha indicato la polizia di Basilea Campagna su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS.

L'incidente si è verificato poco prima delle 4.00 sull'A2 in direzione Berna/Lucerna. L'identificazione della vittima non è ancora stata completata, ha precisato un portavoce delle forze dell'ordine. Le cause che hanno portato all'incidente rimangono al momento sconosciute: le indagini procedono in tutte le direzioni.

L'autostrada da Basilea in direzione Berna/Lucerna è chiusa sino all'uscita di Pratteln fino a nuovo avviso, come riportato dal servizio di allerta Alertswiss.