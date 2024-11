La moneta con la testa di cavallo, di 2300 anni fa, rinvenuta ad Augusta Raurica. Keystone

Nel corso di scavi nell'antica città romana di Augusta Raurica, a Augst (BL), è stata rinvenuta una moneta di bronzo del terzo secolo a.C.. Si tratta della prima scoperta di questo tipo in Svizzera, hanno indicato i responsabili della città romana in una nota odierna.

La piccola moneta con la figura di Minerva da un lato e la testa di un cavallo dall'altro è stata coniata nel centro dell'Impero romano, l'attuale Italia. I ritrovamenti di monete di questo tipo non sono rari nella vicina Penisola, ma sono poco comuni in Svizzera, indica la nota.

Sebbene avesse già 300 anni quando è finita nel terreno ad Augst, la moneta mostra «sorprendentemente» pochi segni di usura, prosegue la nota. Gli archeologi interpretano questo fatto come un segno che era già considerata particolarmente preziosa all'epoca ed era conservata con la dovuta cura.

Posti riservati nell'antico anfiteatro

Durante gli attuali scavi gli archeologi hanno scoperto anche altri oggetti insoliti, tra cui frammenti di pietra con incise delle iniziali, indica la nota. Tali pietre erano state utilizzate nelle prime file dell'antico anfiteatro per sottolineare posti a sedere riservati ai cittadini facoltosi.

Gli scavi sono in corso dall'aprile 2023 per un nuovo progetto edilizio ad Augst. Da allora sono già stati effettuati alcuni importanti ritrovamenti, tra cui una statuetta di Venere in terracotta e una di un gallo in bronzo. Gli scavi proseguiranno anche l'anno prossimo, con la speranza che vengano alla luce altre sorprese.

