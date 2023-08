L'edificio in fiamme a Pratteln si trova vicino alla linea ferroviaria Keystone

Un incendio scoppiato stamane poco prima delle 06.00 in un edificio vicino alla stazione di Pratteln, a Basilea campagna, ha provocato l'interruzione temporanea del traffico ferroviario.

Non ci sono stati feriti, ma dalle foto pubblicate dai media molto fumo si è sprigionato.

Le cause dell'incendio non sono ancora note, ha indicato un portavoce della polizia di Basilea Campagna all'agenzia Keystone-ATS. Lo stabile andato in fiamme ospita diverse piccole imprese. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni.

Dal canto loro, sul loro sito online, le FFS indicano che il traffico ferroviario regionale alla stazione di Pratteln è limitato e che la restrizione durerà fino alle 12.00 circa. La linea interessata è la S3.

Sono da prevedere ritardi e deviazioni. I viaggiatori tra Pratteln e Liestal utilizzano autobus sostitutivi nelle due direzioni.

«Tutto è andato. Non è rimasto niente»

Un imprenditore edile ha perso la sua officina. «Tutto è andato. Non è rimasto niente», dice al «20 Minuten». Nell'atrio l'uomo conservava i suoi macchinari da costruzione, la maggior parte dei suoi materiali e dei suoi strumenti.

Quando l'incendio è scoppiato, poco prima delle 6.00 del mattino, è stato informato. Aveva installato una videocamera nei locali per monitorare la proprietà e quando sono iniziati i lavori di estinzione ha ricevuto un messaggio dal sistema di sorveglianza.

«All'inizio ho pensato che ci fosse un'irruzione. Poi ho visto i vigili del fuoco». Nonostante l'accaduto, non si concede tregua. Solo poche ore dopo l'incendio, lui e i suoi sei dipendenti sono tornati in cantiere: «Oggi continuiamo a lavorare. Almeno ci proviamo».

SDA / euc