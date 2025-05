Blatten: il grande crollo è avvenuto, distrutto il villaggio

Il grande evento temuto dagli esperti nei giorni scorsi si è quindi materializzato: una grande porzione del Birchgletscher si è staccata intorno alle 15.30, seppellendo gran parte del villaggio di Blatten (VS). Anche il corso del torrente Lonza è stato ostruito dalla massa alta diversi metri. Nessuno è rimasto ferito.

Keystone-SDA SDA

Secondo le foto pubblicate dalla stampa svizzero tedesca, la frana ha ricoperto il fondovalle con uno strato di materiale alto diverse decine di metri. I detriti si sono spinti fin quasi al vicino villaggio di Wiler. La polizia ha isolato l'intera area in modo esteso. Il crollo del ghiacciaio ha inoltre causato un terremoto di magnitudo 3,1 sulla scala Richter.

Le autorità non sono in grado per il momento di fornire ulteriori informazioni sull'ampiezza delle distruzioni. I servizi di emergenza sono al lavoro per ottenere un quadro più preciso della situazione. Lo Stato maggiore di condotta regionale ha convocato una conferenza stampa per le 19.00.

Da notare che in previsione del crollo il Consiglio di Stato vallesano ha dichiarato oggi la «situazione particolare» nella Lötschental. Lo scopo è reagire il più rapidamente possibile mobilitando, se necessario, diversi mezzi d'intervento - Organo cantonale di condotta, protezione civile, eventualmente l'esercito - oltre ai mezzi ordinari.

Il villaggio di Blatten è stato evacuato lunedì 19 maggio. Quasi 300 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa dell'instabilità del Kleines Nesthorn. Nei giorni successivi smottamenti di dimensioni variabili sono finiti sul sottostante Birchgletscher (ghiacciaio Birch).

A causa dell'enorme peso del materiale franato, il ghiacciaio ha iniziato a muoversi verso valle a velocità sempre maggiore, fino a raggiungere i 10 metri al giorno. Nelle ultime 48 ore masse di ghiaccio frammista a roccia e neve hanno iniziato a scendere a valle, fino all'importante crollo avvenuto oggi.

Un disperso

Una persona è dispersa, come indicato a Keystone-ATS, confermando quanto riportato da diversi media, Matthias Ebener, portavoce dello Stato maggiore di condotta regionale. Blatten era stato evacuato nove giorni fa a causa dell'imminente pericolo di frana.

Circa 300 persone hanno dovuto abbandonare le loro case.

Rösti:«Gli abitanti devono avere futuro nella Lötschental»

I residenti di Blatten devono avere un futuro nella Lötschental. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa in serata il consigliere federale Albert Rösti, giunto in Vallese, insieme al collega Martin Pfister, dopo che oggi pomeriggio una grande porzione del ghiacciaio sopra il villaggio si è staccata, seppellendolo. I lavori di ricostruzione inizieranno rapidamente, ha garantito.

La Confederazione farà tutto il possibile per contribuire, ha aggiunto davanti ai media. Come tutti gli abitanti delle zone di montagna sanno, la natura è più forte dell'uomo, ha affermato Rösti, che ha descritto l'evento come «straordinario».

«Siamo scioccati», ha poi dichiarato, ringraziando le forze di intervento che hanno permesso che l'evacuazione, avvenuta già lo scorso 19 di maggio, si svolgesse senza intoppi. Quasi 300 persone hanno dovuto lasciare le loro case.

Da parte sua, anche il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer ha assicurato che il cantone impegnerà ingenti risorse a Blatten.

«Vi garantiamo il nostro sostegno oggi, nelle settimane e probabilmente negli anni a venire», ha invece tenuto a sottolineare Pfister. Il consigliere federale ha parlato di una catastrofe di «portata impressionante».

«Le autorità federali sono al vostro fianco. L'esercito sta arrivando nella valle di Lötschental», ha proseguito il titolare del Dipartimento della difesa e della protezione della popolazione (DDPS). «Vi forniremo tutto ciò di cui avete bisogno. È importante avere una prospettiva in questa valle e ci impegneremo in tal senso», ha evidenziato ancora Pfister.