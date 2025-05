Ostruita dalla massa di detriti alta diversi metri, la Lonza ha formato un lago e potrebbe innescarsi una colata torrenziale. Keystone

Gli interventi nell'area della frana che ha sepolto gran parte del villaggio di Blatten, nella Lötschental (VS), non sono attualmente possibili: la situazione è ancora troppo pericolosa, ha riferito in tarda mattinata il Cantone in un comunicato.

Il Kleiner Nesthorn è ancora fortemente instabile, con diverse centinaia di migliaia di metri cubi di roccia interessati. C'è il rischio di colate detritiche su entrambi i lati della valle. Pure i detriti di roccia, ghiaccio e acqua sul fondovalle non sono molto stabili; anche all'interno di questo deposito sono possibili colate detritiche.

Ostruita dalla massa di detriti alta diversi metri, la Lonza ha formato un lago e potrebbe innescarsi una colata torrenziale. Ciò rende al momento impossibile qualsiasi intervento nell'area del disastro.

L'Organo cantonale di condotta (OCC/KFO) monitora costantemente la situazione. Per gestire la crisi, ha mobilitato risorse d'intervento aggiuntive. Da parte sua, l'esercito ha effettuato una prima valutazione della situazione sul posto per chiarire le esigenze specifiche.

È vietato entrare nell'area colpita

Già ieri l'OCC ha richiesto aiuti specifici sotto forma di pompe, veicoli di sgombero, rimozione di detriti e pali per l'illuminazione, oltre al trasporto aereo di tale materiale. La protezione civile ha offerto il suo sostegno e sono stati coinvolti anche studi ingegneristici.

La popolazione è invitata a seguire scrupolosamente le istruzioni delle autorità e a non entrare nell'area colpita. La strada cantonale da Goppenstein in direzione di Blatten rimarrà chiusa al traffico fino a nuovo avviso, ad eccezione dei residenti locali e dei veicoli di emergenza.

Raccolti circa 1,4 milioni di aiuti

Il Cantone utilizzerà tutti i mezzi disponibili per fornire il miglior sostegno possibile alla popolazione colpita da questo drammatico evento, conclude la nota.

Le autorità forniranno aggiornamenti sulla situazione in una conferenza stampa che si terrà alle 18.00 nella palestra di Ferden.

Intanto Il Patronato svizzero per comuni di montagna, Caritas Svizzera e la Croce Rossa Svizzera (CRS) mettono a disposizione complessivamente 1,4 milioni in aiuti immediati per le vittime del disastro e lanciano un appello alle donazioni. Pure la Catena della solidarietà fornisce aiuti dal suo fondo permanente per le catastrofi naturali in Svizzera, mentre non intende per ora avviare una colletta.