Bob Dylan in un esibizione del 2012 a Los Angeles. 2012. AP

Bob Dylan annuncia due concerti a Parigi il prossimo autunno. In tournée estiva negli Stati Uniti, l'artista di 84 anni intende tornare in Europa, quest'autunno per solo due date al Palais des Congrès di Parigi, il 30 e 31 ottobre, secondo una nota citata dalla stampa francese.

Keystone-SDA SDA

Unico cantautore Premio Nobel per la Letteratura, Bob Dylan – all'anagrafe Robert Allen Zimmerman – ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo.

È considerato come il più grande cantautore di tutti i tempi. Tra i suoi brani più celebri, «Blowin' in the Wind», «The Times They Are a-Changin», o «Like A Rolling Stone».

La vendita dei biglietti dei due concerti lungo le rive della Senna verrà aperta dal 18 luglio.