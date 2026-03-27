Bocciata con 1 su 10 nei test, ecco perché questa pistola è stata scelta per l'Esercito svizzero

La futura pistola d'ordinanza dell'esercito svizzero, stando alla «RSI», è finita sotto osservazione dopo risultati di test decisamente negativi. La SIG Sauer P320, valutata da armasuisse, avrebbe ottenuto appena 1 punto su 10, facendo emergere numerose criticità tecniche.
Tra i problemi principali segnalati figurano una precisione limitata - in particolare nel tiro rapido - un grilletto difficile da controllare, un rinculo eccessivo e un comportamento ritenuto poco prevedibile durante lo sparo. A questi aspetti si aggiungono un’ergonomia dell’impugnatura giudicata carente, difficoltà nella manutenzione e nello smontaggio, oltre a potenziali rischi di spari accidentali.
Il confronto riguardava tre modelli: oltre alla P320, erano in corsa anche la tedesca SFP9 e l’austriaca Glock 45. Quest'ultima è risultata la più convincente con un punteggio di 7 su 10, distanziando nettamente la concorrente poi scelta.
Una scelta economica e politica
Nonostante queste valutazioni, armasuisse ha deciso di puntare comunque sulla SIG Sauer P320. La motivazione principale è di tipo economico: il modello risulta circa il 20% più conveniente rispetto alla Glock.
Un altro elemento determinante è legato alla politica industriale: il produttore ha accettato di riportare la produzione in Svizzera, un aspetto ritenuto strategico dalle autorità federali nell’ottica di rafforzare l’industria bellica nazionale.
Critiche e rassicurazioni
Non mancano gli interrogativi, soprattutto sul piano della sicurezza. Le autorità tendono però a ridimensionare le criticità, sottolineando che alcuni aspetti potranno essere migliorati prima della produzione definitiva e che sono in corso verifiche con il produttore.
La P320 è già ampiamente diffusa a livello internazionale e viene utilizzata anche da forze di polizia. Dovrà progressivamente sostituire la pistola 75 (SIG P220), in servizio da decenni, con un fabbisogno stimato di circa 140’000 esemplari.
L’acquisto non è ancora definitivo: spetterà infatti al Parlamento dare il via libera finale. Una decisione che si preannuncia sensibile, tra esigenze di sicurezza, costi e strategia industriale.
Il dibattito resta dunque aperto e la scelta continua a far discutere sia sul piano tecnico che politico.