Bocciata con 1 su 10 nei test, ecco perché questa pistola è stata scelta per l'Esercito svizzero

La SIG Sauer P320. Imago

La scelta della nuova pistola dell’esercito svizzero fa discutere: la SIG Sauer P320 è stata criticata nei test, ma è stata comunque preferita per ragioni economiche e industriali.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te La SIG Sauer P320 ha ottenuto un punteggio molto basso nei test di armasuisse, evidenziando diversi problemi tecnici e di sicurezza.

Nonostante ciò, è stata scelta rispetto alla Glock 45, risultata migliore, soprattutto per il costo inferiore di circa il 20%.

Decisivo anche l'impegno del produttore a trasferire la produzione in Svizzera, mentre la decisione finale spetta ancora al Parlamento. Mostra di più

La futura pistola d'ordinanza dell'esercito svizzero, stando alla «RSI», è finita sotto osservazione dopo risultati di test decisamente negativi. La SIG Sauer P320, valutata da armasuisse, avrebbe ottenuto appena 1 punto su 10, facendo emergere numerose criticità tecniche.

Tra i problemi principali segnalati figurano una precisione limitata - in particolare nel tiro rapido - un grilletto difficile da controllare, un rinculo eccessivo e un comportamento ritenuto poco prevedibile durante lo sparo. A questi aspetti si aggiungono un’ergonomia dell’impugnatura giudicata carente, difficoltà nella manutenzione e nello smontaggio, oltre a potenziali rischi di spari accidentali.

Il confronto riguardava tre modelli: oltre alla P320, erano in corsa anche la tedesca SFP9 e l’austriaca Glock 45. Quest'ultima è risultata la più convincente con un punteggio di 7 su 10, distanziando nettamente la concorrente poi scelta.

Una scelta economica e politica

Nonostante queste valutazioni, armasuisse ha deciso di puntare comunque sulla SIG Sauer P320. La motivazione principale è di tipo economico: il modello risulta circa il 20% più conveniente rispetto alla Glock.

Un altro elemento determinante è legato alla politica industriale: il produttore ha accettato di riportare la produzione in Svizzera, un aspetto ritenuto strategico dalle autorità federali nell’ottica di rafforzare l’industria bellica nazionale.

Critiche e rassicurazioni

Non mancano gli interrogativi, soprattutto sul piano della sicurezza. Le autorità tendono però a ridimensionare le criticità, sottolineando che alcuni aspetti potranno essere migliorati prima della produzione definitiva e che sono in corso verifiche con il produttore.

La P320 è già ampiamente diffusa a livello internazionale e viene utilizzata anche da forze di polizia. Dovrà progressivamente sostituire la pistola 75 (SIG P220), in servizio da decenni, con un fabbisogno stimato di circa 140’000 esemplari.

L’acquisto non è ancora definitivo: spetterà infatti al Parlamento dare il via libera finale. Una decisione che si preannuncia sensibile, tra esigenze di sicurezza, costi e strategia industriale.

Il dibattito resta dunque aperto e la scelta continua a far discutere sia sul piano tecnico che politico.