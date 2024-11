Una donna è seduta accanto ai teschi umani decorati alla festa annuale delle «Ñatitas». Keystone

Centinaia di devoti boliviani si sono recati al cimitero municipale di La Paz portando teschi umani decorati con fiori per il festival delle Ñatitas, una tradizione radicata nella regione andina.

Venerdì scorso, centinaia di devoti boliviani si sono recati al cimitero municipale di La Paz portando teschi umani decorati con fiori per il festival delle Ñatitas, una tradizione radicata nella regione andina, ma non riconosciuta dalla chiesa cattolica.

Secondo la credenza boliviana, i devoti chiedono alle loro «ninfe» salute, denaro, amore e altri favori. Mama Azapa è una delle Ñatitas e, a differenza di molte altre, il suo teschio ha i capelli intrecciati. «È la mia protettrice», ha detto Elena Martínez a un giornalista di «AP», che si è identificata come «amauta», o sacerdotessa quechua.

Un festival fra culto ancestrale andino e credenze cattoliche

Durante il festival, le persone lanciano foglie di coca e fiori e mettono sigarette nelle loro bocche. Alcuni teschi indossano persino occhiali da sole e cappelli. Alcuni sono conservati in urne di vetro dorato e altri in scatole di scarpe decorate con fiori.

Si tratta di una combinazione di culto ancestrale andino e credenze cattoliche. Gli esperti affermano che era comune in epoca precolombiana conservare i teschi come trofei ed esporli per simboleggiare la morte e la rinascita.

L'antropologo Milton Eyzaguirre, ricercatore presso il Museo Nazionale di Etnografia e Folklore, ha spiegato che nella cultura andina la morte è legata alla vita. «I defunti sono sottoterra, nella terra, ed è per questo che sono legati alle piante che stanno per nascere», ha concluso l'esperto.

