In Svizzera ci sono molti luoghi bui dove è possibile osservare il cielo stellato e la Via Lattea. Keystone

In paesi come la Spagna e la Grecia, l'astroturismo è in piena espansione. Il termine descrive i viaggi in luoghi con cieli notturni particolarmente bui per osservare le stelle. Ma quanto è diffusa questa tendenza in Svizzera?

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'astroturismo, ovvero i viaggi in luoghi con cieli notturni particolarmente bui per osservare le stelle e i fenomeni celesti, sta diventando una tendenza forte in tutto il mondo, soprattutto in Spagna e in Grecia.

Ciò è dovuto al crescente inquinamento luminoso e a eventi rari come l'eclissi solare totale dell'agosto 2026, che probabilmente attirerà numerosi visitatori in Spagna.

Anche in Svizzera l'interesse sta lentamente crescendo, ad esempio grazie al primo «dark sky park» nel Parco Naturale di Gantrisch e alle offerte degli osservatori. Mostra di più

Giornate al mare, vestiti leggeri, un tuffo in piscina, una passeggiata nei piccoli villaggi: ecco come appare la vacanza estiva perfetta. Le destinazioni turistiche corteggiano i loro ospiti proprio con queste promesse. Tuttavia, l'attenzione si sta spostando sempre più verso la notte.

In particolare, parliamo di astroturismo: le vacanze vengono pianificate in modo mirato verso località in grado di offrire un cielo limpido e buio, così da poter ammirare al meglio le stelle, la Via Lattea o un'eclissi solare.

L'astroturismo è una delle tendenze in più rapida crescita nel settore dei viaggi a livello globale. Questo segmento è cresciuto del 300% in tutto il mondo negli ultimi cinque anni.

Secondo il quotidiano spagnolo in lingua tedesca «Costa Nachrichten», l'astroturismo ha registrato un boom particolarmente forte in mete calde come la Grecia e la Spagna, dove ha visto un incremento del 400% negli ultimi cinque anni.

In un sondaggio condotto da «Booking.com», il 60% degli intervistati provenienti da 33 paesi ha dichiarato di voler visitare, nel 2025, destinazioni con il minor inquinamento luminoso possibile per poter ammirare il sistema solare e osservare le stelle.

Sfuggire all'inquinamento luminoso

Gli eventi astronomici rari, come le eclissi solari o gli spettacolari sciami meteorici, aumentano la domanda e attirano un pubblico internazionale di tutte le età.

Le destinazioni di tutto il mondo stanno rispondendo a questa esigenza ampliando la loro offerta in modo mirato.

Oltre agli adeguamenti infrastrutturali, come la riduzione dell'illuminazione pubblica e l'allestimento di aree di osservazione dedicate, molti resort si stanno concentrando su programmi a tema: osservazioni guidate del cielo, workshop di astrofotografia e conferenze con esperti del settore.

Vista su Cefalonia, Grecia, dal monte Ainos. IMAGO/Pond5 Images

Attualmente in Grecia esiste un «Dark Sky Park», situato sul Monte Ainos, la montagna più alta dell'isola di Cefalonia.

Un «Dark Sky Park» (o Parco del cielo scuro) è un'area di conservazione della natura o del paesaggio ufficialmente riconosciuta, caratterizzata da un inquinamento luminoso estremamente ridotto che rende la Via Lattea e il cielo stellato particolarmente visibili a occhio nudo.

Il Governo greco ha ampiamente riconosciuto il potenziale dell'astroturismo: entro il 2030, grazie al sostegno dei fondi dell'Unione Europea, verranno istituiti in tutto il Paese dieci «Parchi del cielo scuro» certificati.

Il 2026: un anno d'oro per l'astroturismo

In generale, il 2026 è considerato un anno straordinariamente interessante per l'astroturismo. Il motivo risiede nell'elevata attività solare che, dopo aver raggiunto il picco invernale all'interno del suo ciclo di circa undici anni, ha regalato aurore boreali di un'intensità eccezionale.

Un altro appuntamento imperdibile è previsto per l'estate: l'eclissi solare del 12 agosto 2026, che attirerà probabilmente migliaia di turisti in Spagna, dove lo spettacolo sarà visibile come eclissi totale.

Si tratta di un evento rarissimo: un fenomeno di questa portata non si verificava in territorio spagnolo dal 1912 e, secondo gli astronomi, la prossima eclissi visibile in gran parte del Paese non avverrà prima del 2180.

Un'eclissi solare parziale è stata visibile in Spagna il 29 marzo 2025. IMAGO/NurPhoto

A titolo di confronto, l'ultima eclissi solare totale in Svizzera è avvenuta l'11 agosto 1999, mentre la prossima è prevista solo per il 3 settembre 2081. Quest'anno, nel mese di agosto, il Paese assisterà unicamente a un'eclissi parziale, con la Luna che coprirà circa il 90-91% del Sole.

L'attesa in Spagna è alle stelle. Il Paese si aspetta un'ondata di turisti e le strutture ricettive sono da tempo al completo o accessibili solo a cifre astronomiche.

«La Spagna è praticamente l'unico Paese al mondo in cui sarà facile osservare l'eclissi solare totale», ha dichiarato a Costa News Rubén Torregrosa dell'associazione meteorologica Proyecto Mastral di Torrevieja, sulla Costa Blanca, riferendosi ai «cacciatori di eclissi» che viaggiano in tutto il mondo inseguendo questo fenomeno.

Gli statunitensi in prima fila per l'eclissi

L'eclissi solare totale si potrà osservare anche in Groenlandia e in alcune zone dell'Islanda. Tuttavia, «entrambe le mete sono più difficili da raggiungere rispetto alla Spagna e il rischio di trovare un cielo nuvoloso è decisamente più alto», sottolinea Torregrosa.

Grazie a questo evento astronomico, anche le regioni rurali del nord-ovest della Spagna - solitamente poco frequentate dai visitatori stranieri - beneficeranno del flusso turistico.

La piattaforma di prenotazione Airbnb, ad esempio, sta registrando nei villaggi spagnoli posizionati lungo la traiettoria ottimale dell'eclissi di metà agosto 2026 prenotazioni fino a dieci volte superiori rispetto allo stesso periodo del 2025, come riportato da Costa News.

A voler vedere l'eclissi sono soprattutto gli statunitensi, seguiti da tedeschi, francesi, italiani, belgi e olandesi.

Per quella notte, i prezzi degli hotel hanno raggiunto in certi casi cifre a quattro zeri, mentre altre strutture si limitano - per così dire - a raddoppiare le tariffe rispetto alla settimana precedente.

L'astroturismo in Svizzera

L'astroturismo non è un fenomeno limitato all'estero: sta prendendo piede anche in Svizzera. All'inizio del 2024, il Parco Naturale del Gantrisch, nel Canton Berna, ha ottenuto la certificazione internazionale come primo «Dark Sky Park» ufficiale del Paese, grazie all'eccezionale livello di oscurità notturna registrato in alcune sue aree.

Ciononostante, l'interesse a livello nazionale è ancora in sordina. «Non raccogliamo dati specifici sull'astroturismo», spiega Markus Tschannen di Svizzera Turismo rispondendo a blue News.

«Tuttavia, si può presumere che se c'è un interesse internazionale sul tema, anche la Svizzera ne trarrà beneficio». Oltre al Parco naturale del Gantrisch, la Confederazione vanta numerosi osservatori, planetari, alberghi isolati e vette montane che si presterebbero perfettamente a un'offerta di questo tipo.

Svizzera Turismo aveva già puntato sui pernottamenti sotto le stelle nel 2020 e nel 2021 con la campagna «Million Stars Hotel». «Da quell'iniziativa sono nate nuove opzioni di alloggio, alcune delle quali sono prenotabili ancora oggi», conclude Tschannen.

L'astroturismo è ancora cauto in questo Paese. Keystone

In linea di principio, la natura svolge un ruolo centrale nel turismo elvetico: «È uno dei motori più importanti per le vacanze in Svizzera». Tuttavia, è difficile fare dichiarazioni concrete sullo sviluppo dell'astroturismo.

«Poiché nelle nostre ricerche di mercato non poniamo domande specifiche sull'astroturismo o sul turismo notturno e non abbiamo accesso ai dati di prenotazione dei singoli operatori, non possiamo esprimerci sugli sviluppi in questo settore».

Tuttavia, Tschannen ne intravede il potenziale: è una nicchia con opportunità di crescita, soprattutto per gli ospiti che desiderano soggiornare più a lungo e immergersi più intensamente nelle esperienze naturali. «Ma presenta dei limiti intrinseci, perché l'astroturismo funziona soprattutto dove non c'è troppo affollamento».

Inoltre, alcune offerte sono deliberatamente regolamentate. «Il Parco Naturale del Gantrisch non dovrebbe essere esplorato individualmente di notte, ma solo nell'ambito di tour organizzati, così da non compromettere l'oscurità con emissioni luminose incontrollate», continua Tschannen.

Secondo il portavoce di Svizzera Turismo è quindi auspicabile uno sviluppo moderato: «Tutto sommato, una crescita sana è certamente preferibile a un boom improvviso».

«Non promuoviamo attivamente l'astroturismo»

Anche la direzione del Parco Naturale del Gantrisch si mostra cauta riguardo a un'eventuale espansione del fenomeno. «In Svizzera non vediamo una vera e propria tendenza», scrive Janine Zahnd su richiesta di blue News. «Anche a causa delle condizioni climatiche mutevoli, l'astroturismo è meno marcato nel nostro Paese rispetto, per esempio, alla Spagna o alla Grecia».

Secondo Zahnd, all'interno del parco non sono state raccolte cifre affidabili sul tema, motivo per cui non è possibile tracciare una statistica degli ultimi anni.

«L'astroturismo non viene perseguito attivamente né promosso in modo specifico da parte nostra, poiché un incremento incontrollato di visitatori notturni rischierebbe di generare a sua volta un ulteriore inquinamento luminoso», conclude Zahnd.

La Via Lattea fotografata nel Parco Naturale di Gantrisch nel 2020. KEYSTONE

Non si prevedono effetti rilevanti nemmeno per l'eclissi solare dell'agosto 2026. «Tendiamo a riscontrare un maggiore interesse per i fenomeni notturni, come gli sciami meteorici o eventi celesti simili», afferma Zahnd. Tuttavia, è probabile che l'evento attiri l'attenzione sui siti di osservazione tradizionali.

«Grande interesse per la nostra offerta»

L'osservatorio Space Eye di Niedermuhlern, nel Canton Berna, si aspetta ad esempio una grande affluenza di pubblico proprio in occasione dell'eclissi solare, tanto da aver già pianificato un programma speciale.

Anche in questo caso non si hanno a disposizione dati precisi sull'andamento degli ultimi cinque anni, dato che la struttura ha aperto i battenti solo nel settembre 2023. «Tuttavia, stiamo riscontrando un grande interesse per la nostra offerta», scrive Eliane Duboise in risposta a una richiesta di blue News.

In generale, i responsabili della struttura osservano una crescente attenzione verso l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Le nuove missioni lunari, le compagnie spaziali private e i lanci spettacolari di razzi hanno riportato l'argomento al centro dell'interesse pubblico.

«In Svizzera notiamo che l'interesse per i temi astronomici è in aumento, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, le aree con cieli bui e gli eventi celesti speciali». Anche il riconoscimento ottenuto dal Parco Naturale del Gantrisch ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore del cielo buio della regione.

Finora il pubblico è arrivato soprattutto dai dintorni, ma le visite da altre zone della Svizzera sono in costante crescita. «In particolare, il telescopio Hugo Mathys - il più grande della Svizzera, attraverso il quale i visitatori possono osservare il cielo in prima persona - sta suscitando moltissimo interesse», conclude Duboise.