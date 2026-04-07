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A causa del bel tempo Boom di interventi a Pasqua per Rega, Air Zermatt e Air-Glaciers

SDA

7.4.2026 - 13:10

Oltre 190 interventi in quattro giorni per la Rega. (Foto d'archivio)
Oltre 190 interventi in quattro giorni per la Rega. (Foto d'archivio)
Keystone

Il bel tempo e la copertura nevosa ancora consistente hanno reso impegnativo il lungo fine settimana pasquale delle organizzazioni di soccorso aereo Rega, Air-Glaciers e Air Zermatt.

Keystone-SDA

07.04.2026, 13:10

07.04.2026, 13:21

La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è intervenuta oltre 190 volte in tutto il Paese, si legge in una nota odierna, un incremento del 60% rispetto alla Pasqua del 2025, caratterizzata da una meteo grigia.

Ne consegue un alto numero di missioni dovute a infortuni durante la pratica di sport invernali o in seguito al distacco di valanghe. A questi si aggiungono il trasporto di malati acuti, di vittime di incidenti o di recuperi su terreni complessi, che hanno richiesto l'utilizzo del verricello di salvataggio.

Air-Glaciers è invece intervenuta 74 volte (54 in Vallese, 20 nel canton Berna), tra queste si contano quattro interventi per valanghe: le due in territorio bernese hanno causato morti, in numero non precisato nel comunicato dell'azienda.

Infine Air Zermatt comunica di aver intrapreso 47 voli di soccorso, principalmente a causa di incidenti sugli sci.

Per entrambe le organizzazioni si tratta di un aumento notevole delle missioni rispetto alla Pasqua 2025, quando la meteo era peggiore e numerosi comprensori sciistici avevano già concluso la stagione invernale.

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