Immagine simbolica KEYSTONE

Bottiglie di plastica convertite in molecole anti-dolore come il paracetamolo, grazie a batteri di Escherichia coli modificati: è il risultato che apre la strada a nuove strategie per riciclare rifiuti in sostanze utili, pubblicato sulla rivista Nature Chemistry dal gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Edimburgo.

Keystone-SDA SDA

Secondo gli autori, questo potrebbe costituire il primo esperimento di questo tipo per il paracetamolo, e i prossimi passi potranno investigare altri tipi di batteri e altri rifiuti di plastica.

Sempre più rifiuti, servono soluzioni

Il problema dei rifiuti generati dagli oggetti in plastica è in continua crescita, dunque lo sviluppo di nuovi metodi per riciclarli è una priorità per il futuro.

Con questo obiettivo in mente, i ricercatori coordinati da Stephen Wallace si sono rivolti alla cosiddetta 'ingegneria metabolica', che cerca di sfruttare le reazioni chimiche normalmente utilizzate dalle cellule per produrre nuove molecole.

Finora era incerto se questo metodo potesse essere applicato al riciclo della plastica, ma la nuova ricerca dimostra che è possibile, ottenendo anche sostanze riutilizzabili.

Il Pet diventa paracetamolo

Gli autori dello studio hanno utilizzato una particolare reazione chiamata 'riarrangiamento di Lossen', che può avere luogo in E. coli e che normalmente produce un composto essenziale per il metabolismo cellulare.

I ricercatori hanno degradato il Pet, cioè il materiale di cui sono composte le bottiglie di plastica, fino ad ottenere la molecola di partenza di questa reazione, che è stata quindi metabolizzata dalla cellula. Tale meccanismo può generare anche paracetamolo, con una resa elevata del 92%.