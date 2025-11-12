  1. Clienti privati
Musica Brano country creato solo con l'intelligenza artificiale conquista le classifiche americane

12.11.2025 - 20:34

Un brano creato con l'IA ha 2 milioni di ascoltatori su Spotify. (immagine d'illustrazione)
Un brano country interamente creato con l'intelligenza artificiale conquista le classifiche Usa. Si chiama «Walk My Walk», è firmata dal misterioso artista Breaking Rust, e ha raggiunto il primo posto nella classifica digitale di Billboard.

Ma il cowboy cupo e dalla voce roca dietro la hit non esistono, almeno, non nel senso tradizionale del termine. La voce maschile infatti non appartiene a nessun cantante reale, e le immagini e il video sono prodotti con l'intelligenza artificiale.

Secondo vari software di riconoscimento, la probabilità che sia un brano artificiale è tra il 60 e il 90%.

Intanto su Spotify, l'artista ha più di 2 milioni di ascoltatori mensili, con diverse canzoni che hanno superato 1 milione di streaming. Solo «Livin' on Borrowed Time» è stato riprodotto più di 4 milioni di volte.

