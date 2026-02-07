  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sudamerica Brasile già in festa, sfilate pre-carnevale nelle principali città

SDA

7.2.2026 - 16:57

Il carnevale di Rio de Janeiro si svolgerà dal 13 al 21 febbraio 2026.
Il carnevale di Rio de Janeiro si svolgerà dal 13 al 21 febbraio 2026.
Keystone

A pochi giorni dall'inizio ufficiale del carnevale in Brasile, il clima di baldoria è già scoppiato in tutto il Paese, con «blocos de rua» (blocchi stradali) e concerti che oggi e domani riuniscono migliaia di «foliões» (festaioli) nei principali capoluoghi.

Keystone-SDA

07.02.2026, 16:57

07.02.2026, 17:04

Il calendario mescola tradizione e novità, con artisti affermati, cortei e celebrazioni che sono già entrate a far parte del calendario pre-carnevalesco nazionale.

Da Salvador a Recife, passando per Rio de Janeiro, San Paolo e Belo Horizonte, il programma occupa numerosi spazi all'aperto. Nomi di cantanti come Ivete Sangalo, Glória Groove, Alcione e Daniela Mercury sono tra i momenti salienti di un fine settimana caratterizzato da grandi moltitudini ed eventi gratuiti.

A Rio intanto sale l'aspettativa per la sfilata della scuola di samba Acadêmicos de Niterói, dedicata al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che il 15 febbraio assisterà dal sambodromo alla parata. Quest'ultima è criticata dall'opposizione, secondo cui equivale a un atto di campagna elettorale (a ottobre ci saranno le presidenziali in Brasile, con Lula candidato per un quarto mandato) ed esige il ritiro dei finanziamenti pubblici alla scuola.

I più letti

Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Ghali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Altre notizie

Ecco come mai. Verso l'addio alle vongole italiane, è strage nell'Alto Adriatico

Ecco come maiVerso l'addio alle vongole italiane, è strage nell'Alto Adriatico

Giappone. Tepco riavvia la centrale nucleare di Kashiwazaki dopo 14 anni

GiapponeTepco riavvia la centrale nucleare di Kashiwazaki dopo 14 anni

Giustizia, Criminalità. Zurigo: intervento della polizia per una manifestazione non autorizzata

Giustizia, CriminalitàZurigo: intervento della polizia per una manifestazione non autorizzata