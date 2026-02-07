Il carnevale di Rio de Janeiro si svolgerà dal 13 al 21 febbraio 2026. Keystone

A pochi giorni dall'inizio ufficiale del carnevale in Brasile, il clima di baldoria è già scoppiato in tutto il Paese, con «blocos de rua» (blocchi stradali) e concerti che oggi e domani riuniscono migliaia di «foliões» (festaioli) nei principali capoluoghi.

Il calendario mescola tradizione e novità, con artisti affermati, cortei e celebrazioni che sono già entrate a far parte del calendario pre-carnevalesco nazionale.

Da Salvador a Recife, passando per Rio de Janeiro, San Paolo e Belo Horizonte, il programma occupa numerosi spazi all'aperto. Nomi di cantanti come Ivete Sangalo, Glória Groove, Alcione e Daniela Mercury sono tra i momenti salienti di un fine settimana caratterizzato da grandi moltitudini ed eventi gratuiti.

A Rio intanto sale l'aspettativa per la sfilata della scuola di samba Acadêmicos de Niterói, dedicata al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che il 15 febbraio assisterà dal sambodromo alla parata. Quest'ultima è criticata dall'opposizione, secondo cui equivale a un atto di campagna elettorale (a ottobre ci saranno le presidenziali in Brasile, con Lula candidato per un quarto mandato) ed esige il ritiro dei finanziamenti pubblici alla scuola.