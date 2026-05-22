Le figurine dei Mondiali, quelle autentiche. Keystone

La Polizia civile dello Stato brasiliano di Rio de Janeiro ha sequestrato circa 200 mila figurine contraffatte dell'album dei Mondiali di calcio durante un'operazione condotta a Nova Iguaçu, nell'area metropolitana della città.

Keystone-SDA SDA

Il materiale falso è stato scoperto dagli agenti della Delegazione per la repressione dei crimini contro la proprietà immateriale (Drcpim) nel vano di carico di un autobus. Le figurine violavano diritti d'immagine, oltre che le norme a tutela dei consumatori. Il materiale sequestrato sarà ora sottoposto a perizia tecnica e successivamente distrutto.

La polizia ha aperto un'indagine per ricostruire la rete di circolazione delle contraffazioni, individuare il luogo di produzione e chiarire come il carico sarebbe stato distribuito sul mercato illegale. Al momento le autorità non hanno diffuso informazioni su eventuali arresti o persone coinvolte nell'operazione.

Le figurine dei Mondiali rappresentano tradizionalmente uno dei prodotti più venduti durante le grandi competizioni calcistiche internazionali e in Brasile il fenomeno del collezionismo genera ogni anno un vasto mercato parallelo, spesso preso di mira dalla contraffazione.