  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Tre morti in incidente aereo a Belo Horizonte

SDA

5.5.2026 - 19:57

L'aereo era decollato da appena tre minuti quando ha perso quota e colpito l'edificio residenziale.
L'aereo era decollato da appena tre minuti quando ha perso quota e colpito l'edificio residenziale.
Keystone

È di tre morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio a Belo Horizonte, in Brasile, dove un monomotore si è schiantato contro un edificio residenziale poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pampulha.

Keystone-SDA

05.05.2026, 19:57

05.05.2026, 20:02

Le vittime sono il pilota di 34 anni, un 36enne – entrambi morti sul colpo – e un 50enne deceduto in ospedale alcune ore dopo il ricovero per le gravi ferite riportate. Altre due persone, di 25 e 53 anni, sono state sottoposte a intervento chirurgico e restano ricoverate in condizioni stabili.

A bordo dell'aeromobile viaggiavano cinque persone, tra cui quattro imprenditori del settore tecnologico soci della società Uaitag, diretti a San Paolo. Il velivolo era partito da Teofilo Otoni, nello Stato di Minas Gerais, con sei persone a bordo.

Dopo uno scalo a Belo Horizonte, due passeggeri sono scesi e uno si è imbarcato prima della ripartenza verso la capitale economica del paese. Il volo è durato circa tre minuti, percorrendo una distanza di poco meno di quattro chilometri, prima che l'aereo perdesse quota e colpisse l'edificio, finendo poi nel parcheggio dello stabile.

Poco prima dello schianto il pilota aveva segnalato difficoltà in fase di decollo. Le autorità hanno aperto un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
Un raro spettacolo naturale si è verificato nel Lago di Garda, ecco di cosa si tratta
Donna sbranata in Valtellina, ecco i primi risultati dell'autopsia
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché

Altre notizie

Zurigo. Un operaio muore in un cantiere a Regensdorf

ZurigoUn operaio muore in un cantiere a Regensdorf

Tragedia di Crans-Montana. Segnali di apertura tra Italia e Svizzera, Gian Lorenzo Cornado: «Mai crisi diplomatica»

Tragedia di Crans-MontanaSegnali di apertura tra Italia e Svizzera, Gian Lorenzo Cornado: «Mai crisi diplomatica»

Turismo. Spagna prima al mondo per spiagge con Bandiere Blu, 677 nel 2026

TurismoSpagna prima al mondo per spiagge con Bandiere Blu, 677 nel 2026