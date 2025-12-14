  1. Clienti privati
Trasporto ferroviario Da Briga a Berlino senza cambiare treno, ora è possibile con l'InterCityExpress

SDA

14.12.2025 - 12:46

Un treno ICE consente di raggiungere diverse grandi città tedesche a partire da Briga (foto d'archivio)
Un treno ICE consente di raggiungere diverse grandi città tedesche a partire da Briga (foto d'archivio)
Keystone

In occasione del cambio di orario 2026, le FFS e la Deutsche Bahn (DB) hanno introdotto oggi nuovi treni diretti tra il Vallese e la Germania. Un InterCityExpress (ICE) è stato simbolicamente battezzato con il nome di «Matterhorn» in una cerimonia a Briga (VS).

Keystone-SDA

14.12.2025, 12:46

14.12.2025, 12:48

Con questa novità i clienti potranno recarsi da Briga a Mannheim (D), Francoforte (D) e Berlino in modo diretto e confortevole, senza cambi. Viceversa, il Vallese è accessibile direttamente ai turisti provenienti da Francoforte, Dortmund (D), Colonia (D), Brema (D), Berlino e Amburgo (D), indicano le FFS in un comunicato diramato oggi.

Negli ultimi dieci anni, il numero di viaggiatori transfrontalieri è aumentato di oltre il 50% tra la Svizzera e la Germania, precisano ancora le FFS. Ora, più di 50 treni diretti circolano ogni giorno e in entrambe le direzioni tra i due Paesi.

Proroga della collaborazione

La cerimonia di battesimo del nome «Matterhorn» di un treno Intercity-Express (ICE) si è svolta oggi alla presenza di diversi responsabili politici, tra cui il consigliere di Stato Franz Ruppen, capo del Dipartimento vallesano della mobilità, del territorio e dell'ambiente, e il sindaco di Briga Mathias Bellwald.

Il battesimo di questo nuovo treno è legato anche alla prevista proroga della collaborazione tra le FFS e la Deutsche Bahn per altri dieci anni. Le due aziende ribadiscono così il loro impegno a lungo termine a favore di un'offerta ferroviaria transfrontaliera forte.

Oggi in Svizzera è entrato in vigore il nuovo orario delle FFS, che comporta cambiamenti rilevanti anche sull'asse del San Gottardo. Chiasso sarà collegata ogni ora con la Svizzera tedesca e ci saranno più treni per Milano. L'offerta sarà potenziata anche tra Coira e Zurigo.

