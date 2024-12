Britannica viene colpita da un ictus e parla all'improvviso con accento italiano

Althia Bryden ora parla solo con accento italiano. TikTok

Dopo essere stata colpita da un ictus, la britannica Althia Bryden parla improvvisamente con un accento italiano. Questo raro disturbo del linguaggio ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana.

Redazione blue News

, una donna londinese di 58 anni, ha subito un curioso cambiamento dopo essere stata colpita da un ictus lo scorso mese di maggio. Ora la donna parla con un accento italiano, anche se non è mai stata in nessun Paese dove si parla questa lingua.

L'ictus, causato da un coagulo di sangue nel cervello, ha provocato la cosiddetta «sindrome dell'accento straniero» (FAS), come riporta il «Daily Mail».

Bryden descrive la sua situazione come stressante e spesso si sente come un'attrice in costante recita. «La mia risata e il mio linguaggio del corpo sono completamente cambiati», spiega al quotidiano.

La sindrome dell'accento straniero è un disturbo del controllo motorio del linguaggio che dà l'impressione di avere un accento straniero.

Secondo «Spektrum.de», la FAS può essere causata da problemi neurologici come lesioni cerebrali, ictus, emicranie o crisi epilettiche. Esistono anche forme psicogene che possono essere scatenate dallo stress o farmaci.

«Molto frustrante»

Non esiste una terapia specifica per questa patologia, ma un training linguistico basato sul feedback e un supporto psicoterapeutico possono essere utili. Spesso la sindrome regredisce dopo qualche tempo, soprattutto nelle forme psicogene.

Althia Bryden sta trovando aiuto dai logopedisti e spera di vedere il suo nuovo accento scomparire, perché al momento per lei la situazione è «assolutamente frustrante».