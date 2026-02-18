Il cantautore e chitarrista statunitense Bruce Springsteen (foto d'archivio) Keystone

Bruce Springsteen torna on the road in difesa della democrazia e del sogno americano.

The Boss ha annunciato il tour, «Land of Hope and Dreams», che con la E Street Band lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. Al via il 31 marzo da Minneapolis. La città da dove prenderà il via il tour non è casuale, è stata infatti il teatro delle proteste anti Ice e dove gli agenti dell'immigrazione il mese scorso hanno ucciso due civili, Alex Pretti e Renee Good.

«Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – ha detto in una dichiarazione ufficiale – ma non disperate, la cavalleria (intesa come aiuto, ndr) sta arrivando». «Suoneremo nella vostra città – continua – in difesa e onore della democrazia americana, della libertà, della Costituzione e del nostro sacro sogno americano. Tutti questi sotto attacco da parte dell'aspirante re e il suo governo di furfanti a Washington, D.C.».

Il tour, il primo della E Street Band dal 2024, segue l'uscita del brano, «Streets of Minneapolis», nel quale Springsteen chiede al presidente statunitense Donald Trump e al dipartimento della Sicurezza Interna di assumersi la responsabilità per la morte dei due civili a Minneapolis.