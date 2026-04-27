«Bruciavamo genitali e natiche»: testimonianze agghiaccianti dei membri di una gang

Circa 220 membri della Mara Salvatrucha (MS-13) sono sotto processo da lunedì. ats

Seduti nel cortile di una prigione, circa 220 membri della Mara Salvatrucha (MS-13), sotto processo in un procedimento di massa in El Salvador, hanno ascoltato le agghiaccianti testimonianze sui casi di torture e omicidi attribuiti alla banda.

Keystone-SDA ATS

Nel primo processo contro la struttura di comando di una gang, un totale di 486 membri della Mara Salvatrucha (MS-13) - considerata un'organizzazione terroristica dagli Stati Uniti - compaiono virtualmente da diverse prigioni.

Sono accusati di aver commesso oltre 29'000 omicidi, tra cui quelli di 87 persone nel marzo 2022, che hanno spinto il presidente Nayib Bukele a dichiarare una «guerra» contro le bande allora attive nel Paese.

Secondo Bukele, la MS-13 e la sua rivale Barrio 18 controllavano un tempo l'80% del territorio nazionale.

Seduti in fila su sedie di plastica nel Centro di contenimento del terrorismo (CECOT), i coimputati - ammanettati ai piedi e alle mani e vestiti con magliette e pantaloncini bianchi - hanno ascoltato in un fitto silenzio le testimonianze diffuse dagli altoparlanti, come osservato dall'AFP.

Le agghiaccianti testimonianze

Un giudice ha interrogato un membro della banda che ha testimoniato: «Bruciavamo i genitali e le natiche» delle vittime, ha raccontato nei dettagli, sostenendo di aver dovuto torturare e uccidere su ordine dei suoi superiori.

Altri due «testimoni protetti», ascoltati giovedì, hanno spiegato come i capi della banda impartissero ordini di omicidio direttamente dalle prigioni. Una pratica nota come «apertura delle porte», come ha precisato il procuratore aggiunto per il crimine organizzato Max Muñoz.

Tra gli imputati presenti al CECOT figuravano una ventina di capi e decine di luogotenenti, con tatuaggi su mani, collo, viso e persino sul cranio. Alcuni di loro hanno rivolto sguardi intimidatori ai giornalisti.

Circa quindici membri della Ranfla Nacional (la leadership) della MS-13, ai quali sono attribuiti direttamente circa 9'000 crimini, erano distribuiti in tre stanze più piccole.

Tra i più importanti figuravano Borromeo Henriquez, alias «Diablito de Hollywood», e Carlos Tiberio Ramirez, alias «Snaider de Pasadena». Entrambi hanno ascoltato le accuse senza mostrare alcuna reazione.

Nella sala principale era presente anche Dionisio Aristides Umanzor, il temuto «Sirra», a capo di una delle «clicas» (cellule) più violente.

«Per molti anni, questi individui hanno portato dolore e sofferenza alla nostra società», ha dichiarato alla stampa il direttore del CECOT, Belarmino Garcia, al termine dell'udienza.

I processi di massa sono in aumento in El Salvador, dove circa 91'000 persone sono detenute nell'ambito dello stato d'emergenza introdotto nel marzo 2022, che consente arresti senza mandato giudiziario.

Da allora, le organizzazioni per i diritti umani denunciano arresti arbitrari, atti di tortura e morti in carcere.