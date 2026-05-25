Il celebre cantante francese Patrick Bruel Keystone

Il caso Patrick Bruel rimbalza in Romandia. Il Paléo Festival ha indicato oggi che un «comportamento inaccettabile» era stato segnalato da una volontaria durante la visita del celebre cantante francese nel 2019.

Keystone-SDA SDA

All'epoca era stato possibile concludere un accordo tra quest'ultima e Bruel.

Queste dichiarazioni fanno seguito alle rivelazioni del programma dell'emittente tv TF1 «Sept à Huit» trasmesso ieri, secondo cui una massaggiatrice volontaria del Paléo ha denunciato il comportamento del cantante durante un massaggio organizzato dietro le quinte del festival di Nyon, il 28 luglio 2019.

I responsabili del festival hanno allora deciso di comunicare sull'argomento sui social network, ripresi successivamente da diversi media. «Per noi era importante comunicare che sosteniamo e crediamo alla nostra collaboratrice», ha dichiarato il Paléo all'AFP, per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a comunicare.

«Va da sé che non collaboreremo più con Patrick Bruel», affermano i responsabili sui social.