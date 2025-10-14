Ecco il collier sequestrato Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Le guardie di confine svizzere hanno confiscato un collier di diamanti non dichiarato, del valore di 80.000 franchi, al valico di frontiera di Basilea-Lysbüchel. Il gioiello era nascosto sotto il sedile del conducente, un lussemburghese di 64 anni. Lo comunica oggi l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Keystone-SDA SDA

I fatti si sono verificati il 16 settembre, poco dopo mezzanotte: i doganieri hanno controllato un'autovettura e sul sedile posteriore sono stati trovati imballaggi e certificati per 97 diamanti.

Non vi erano però le pietre preziose. Un'ispezione più approfondita ha poi portato alla scoperta del collier: un girocollo in cui erano incastonate le 97 gemme che non era stato dichiarato.

Il valore stimato del monile è di circa 80 000 franchi, secondo l'UDSC. Il 64enne ha affermato di aver preso la collana in Lussemburgo per un amico svizzero.

Le guardie di confine hanno confiscato l'oggetto, dato che l'uomo non è stato in grado di pagare né i dazi di importazione né la multa prevista, precisa l'UDSC. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale doganale.