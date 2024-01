La manifestazione di Basilea ha riunito circa 3000 partecipanti da tutta la Svizzera. Keystone

Sono circa 3000 le persone riunitesi quest'oggi presso la Theaterplatz di Basilea per la manifestazione nazionale in favore della Palestina, in concomitanza del centesimo giorno di guerra in Medio Oriente.

Il corteo attraverso la città, svoltosi con l'approvazione delle autorità, è iniziato poco dopo le 14.40 e i partecipanti, provenienti da tutta la Svizzera, hanno risposto all'appello della nuova associazione nazionale Svizzera-Palestina, fondata lo scorso novembre a Berna e composta da circa 80 associazioni e gruppi di interesse.

I manifestanti chiedono un cessate il fuoco immediato e la partecipazione della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU per imporre sanzioni militari ed economiche contro Israele. Gli organizzatori parlano di un «genocidio continuo a Gaza».

Giornata internazionale di proteste pro-palestinesi

Pubblicizzato da vari movimenti pro-Palestina in tutto il mondo come «Giornata di mobilitazione globale», il sabato odierno è stato teatro di raduni analoghi a quello di Basilea in diverse località sparse per il mondo: spiccano ad esempio le città europee di Londra e Amsterdam, ma non mancano nemmeno metropoli asiatiche come Giacarta e Bangkok.

Analogamente a quanto avviene nella manifestazione in corso nella città sul Reno, anche nelle altre si chiede un cessate il fuoco immediato nei conflitti in Medio Oriente e si denuncia lo Stato di Israele.

yedu, ats