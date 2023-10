Grosse Rauchsäule in Basler Innenstadt In der Basler Innenstadt brennt es. Wie mehrere News-Portale berichten, sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Weitere Informationen folgen. 11.10.2023

Mercoledì mattina un incendio è divampato all'interno di in un edificio commerciale nel centro città di Basilea. I pompieri sono riusciti però in poco tempo ad estinguere le fiamme, che hanno sprigionato una grossa nube di fumo, ha riferito un agente di polizia presente sul posto all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Secondo quanto riportato da Alertswiss, l'incendio è scoppiato nella proprietà presso la Falknerstrasse 29 ed ha rilasciato «un forte odore sgradevole» nell'aria. Tramite la medesima piattaforma, la popolazione presente nella zona interessata è stata invitata a chiudere porte e finestre, a spegnere la ventilazione e a evitare l'area colpita dall'incendio.

Il rogo ha anche paralizzato temporaneamente il traffico dei tram, in particolare la linea che attraversa l'asse principale del centro renano. L'azienda dei trasporti basilese (BVB) ha dichiarato che i mezzi pubblici hanno ripreso a circolare regolarmente.

Il Ministero pubblico basilese non ha potuto rilasciare ancora alcuna informazione in merito alle possibili cause dell'incendio.

daoe, ats