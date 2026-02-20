  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Controlli nel 2025 Massiccia contaminazione di legionella nelle strutture pubbliche di Basilea Città

SDA

20.2.2026 - 11:41

La Legionalle pneumophila sierogruppo 1 (foto d'archivio)
La Legionalle pneumophila sierogruppo 1 (foto d'archivio)
Keystone

In docce di strutture pubbliche di Basilea Città, durante controlli effettuati nel 2025, è stata trovata una massiccia contaminazione di legionella.

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:41

20.02.2026, 11:54

In particolare, in una casa per anziani e di cura si sono resi necessari interventi di risanamento dell'intero sistema di condutture idriche, si legge in una nota odierna del Laboratorio cantonale.

Nella struttura in questione diversi residenti e una collaboratrice si sono ammalati di legionellosi, viene precisato. In un'analisi interna il laboratorio ha rilevato una delle specie di batterio più pericolose per l'uomo, la Legionella pneumophila sierogruppo 1.

Le misure adottate hanno «in gran parte eliminato» la contaminazione. Tuttavia, in successive analisi sono state riscontrate concentrazioni di un'altra specie di legionella oltre il valore limite stabilito dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Ciò ha reso necessario il risanamento: la casa per anziani ha dovuto dimostrare al laboratorio il successo delle misure adottate.

Tasso di irregolarità superiore al 50%

Complessivamente il laboratorio cantonale ha effettuato controlli in diverse strutture pubbliche con docce, riscontrando irregolarità nel 53% dei casi (nove su 17), viene ancora precisato. Sono state esaminate due case per anziani e di cura, quattro palestre e undici «hotel galleggianti».

In entrambe le case di cura sono stati riscontrati superamenti dei valori massimi in cinque dei dieci campioni prelevati. Per quanto riguarda le palestre, in solo una è stata trovata una contaminazione oltre il valore limito consentito. Anche i campioni di sei degli undici «hotel galleggianti» hanno mostrato concentrazioni che superavano i valori massimi, indica il laboratorio cantonale.

I più letti

Ecco cosa significa per Trump la sentenza della Corte Suprema sui dazi
Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
Svizzera in finale! Il Team Tirinzoni si gioca l'oro nel curling - Roth conquista l'argento negli aerials
Quando Paul Accola mostrò il dito medio alla giuria dopo la combinata olimpica

Altre notizie

Quasi da record. Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Quasi da recordPescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Spagna. La Sagrada Familia raggiunge i 172,5 metri e conquista un nuovo record

SpagnaLa Sagrada Familia raggiunge i 172,5 metri e conquista un nuovo record

Vallese. Sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn i treni riprenderanno a circolare lunedì

ValleseSulla linea fra Goppenstein e Hohtenn i treni riprenderanno a circolare lunedì