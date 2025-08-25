  1. Clienti privati
A Basilea È morto a 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

SDA

25.8.2025 - 11:31

Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah, è deceduto a 99 anni. (Foto archivio)
Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah, è deceduto a 99 anni. (Foto archivio)
Keystone

È morto ieri a Basilea all'età di 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah. Era uno degli ultimi testimoni dell'olocausto e dei crimini del nazifascismo ancora residente in Svizzera.

Keystone-SDA

25.08.2025, 11:31

25.08.2025, 12:32

Il decesso è stato confermato questa mattina dalla Comunità ebraica renana, su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS.

Nato nel 1926 a Maidan – città all'epoca appartenente alla Cecoslovacchia e oggi località dell'oblast' ucraino della Transcarpazia – Graber si stabilì con la famiglia in Ungheria all'età di 5 anni.

Nel maggio del 1944 venne deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove i nazionalsocialisti sterminarono madre, fratelli e altri parenti, come racconta lo stesso Graber nella sua autobiografia «Dreimal dem Tod entkommen» (Sfuggito tre volte alla morte).

Dopo la guerra si stabilì in Israele – dove prestò servizio militare per 7 anni – prima di trasferirsi definitivamente in Svizzera, nel 1989. A Basilea, dedicò la sua vita alla scrittura e alla pittura (nella città vecchia gestiva assieme alla compagna la «Galerie Spalentor"). Si impegnò a tenere vivo il ricordo della Shoah, oltre che nei sui libri, anche nelle scuole come invitato d'onore.

