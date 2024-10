Basel Badischer Bahnhof, la stazione tedesco di Basilea Keystone

La linea ferroviaria dell'Alto Reno, che collega Basilea e Sciaffusa sulla sponda germanica del fiume, sarà potenziata anche grazie a un contributo elvetico di 50 milioni di franchi.

SDA

Il consigliere federale Albert Rösti e il ministro dei trasporti del Baden-Württemberg Winfried Hermann hanno firmato oggi un accordo in tal senso durante un incontro virtuale.

L'elettrificazione e il potenziamento della tratta, lunga circa 75 chilometri, costeranno in totale circa 430 milioni di franchi. Permetteranno di guadagnare fino a 20 minuti rispetto ai collegamenti attuali. Il contributo elvetico sarà versato a rate in base all'avanzamento dei lavori, come chiesto dal Parlamento.

Al termine del lavori, nel 2027, verrà creato un nuovo collegamento espresso tra Basilea e San Gallo, via Sciaffusa, che sarà gestito dalla società FFS Germania (SBB Deutschland). Anche se la linea dell'Alto Reno si trova in territorio tedesco, gli abbonamenti generali e a metà prezzo saranno riconosciuti.

fc, ats