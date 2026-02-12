  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Perturbazione atlantica Nils si abbatte sulla Catalogna: 25 persone ferite

SDA

12.2.2026 - 09:43

Maltempo in Spagna
Maltempo in Spagna
Keystone

È di almeno 25 feriti il bilancio provvisorio della bufera di vento provocata dalla perturbazione atlantica 'Nils', che sta investendo la Catalogna e gran parte della Spagna.

Keystone-SDA

12.02.2026, 09:43

12.02.2026, 09:50

Secondo il Sistema d'Emergencies Mèdiques (Sem), 25 persone hanno richiesto assistenza sanitaria, ferite da cadute di alberi od oggetti, e cinque sono state trasportate in ospedale.

La tempesta, definita dal governo della Generalitat «uno degli episodi di venti più importanti degli ultimi 15 o 20 anni» ha spinto le autorità a sospendere l'attività educativa in scuole e università, attività sportive e le prestazioni sanitarie non urgenti, mentre le autorità di Protezione civile consigliano di evitare gli spostamenti non indispensabili.

Una ventina di distretti in Catalogna sono in allerta rossa di massimo rischio, che resterà attiva almeno fino alle 20 di oggi. Messaggi di Es-Alert sono stati inviati sui cellulari della popolazione in tutta la regione. Raffiche di oltre 100km/h sono state registrate a Montserrat e Badalona, mentre a Barcellona si sono toccati gli 86 km/h, segnala il Servei Meteorologic de Catalunya.

All'aeroporto di Barcellona-El Prat almeno una trentina di voli, tra arrivi e partenze, sono stati cancellati e quattro dirottati su altri scali, riferisce Aena, l'ente di gestione degli aeroporti.

I servizi di emergenza hanno gestito dalle prime ore del mattino almeno 272 allerte con 264 interventi, in gran parte per alberi e arredi urbani pericolanti.

La perturbazione Nils, l'ottava di forte impatto in Spagna da inizio anno, mantiene in allerta 16 comunità autonome, otto delle quali a livello arancione di rischio elevato per vento, piogge e mareggiate, con onde fino a 10 metri di altezza lungo la cornice cantabrica, al nord della penisola.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone
Vreni Schneider tra Nutella e Ovomaltina e quei problemi di stomaco: «Mi vergognavo»
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»

Altre notizie

Bruxelles. Blitz della polizia in Commissione Ue: «Presunte irregolarità immobili»

BruxellesBlitz della polizia in Commissione Ue: «Presunte irregolarità immobili»

Vallese. La Lötschental isolata dal traffico a causa di una valanga

ValleseLa Lötschental isolata dal traffico a causa di una valanga

Riconoscimenti. Gran Premio d'arte a Fabrice Gygi, Hilar Stadler e Tilla Theus

RiconoscimentiGran Premio d'arte a Fabrice Gygi, Hilar Stadler e Tilla Theus