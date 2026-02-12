Maltempo in Spagna Keystone

È di almeno 25 feriti il bilancio provvisorio della bufera di vento provocata dalla perturbazione atlantica 'Nils', che sta investendo la Catalogna e gran parte della Spagna.

Secondo il Sistema d'Emergencies Mèdiques (Sem), 25 persone hanno richiesto assistenza sanitaria, ferite da cadute di alberi od oggetti, e cinque sono state trasportate in ospedale.

La tempesta, definita dal governo della Generalitat «uno degli episodi di venti più importanti degli ultimi 15 o 20 anni» ha spinto le autorità a sospendere l'attività educativa in scuole e università, attività sportive e le prestazioni sanitarie non urgenti, mentre le autorità di Protezione civile consigliano di evitare gli spostamenti non indispensabili.

Una ventina di distretti in Catalogna sono in allerta rossa di massimo rischio, che resterà attiva almeno fino alle 20 di oggi. Messaggi di Es-Alert sono stati inviati sui cellulari della popolazione in tutta la regione. Raffiche di oltre 100km/h sono state registrate a Montserrat e Badalona, mentre a Barcellona si sono toccati gli 86 km/h, segnala il Servei Meteorologic de Catalunya.

All'aeroporto di Barcellona-El Prat almeno una trentina di voli, tra arrivi e partenze, sono stati cancellati e quattro dirottati su altri scali, riferisce Aena, l'ente di gestione degli aeroporti.

I servizi di emergenza hanno gestito dalle prime ore del mattino almeno 272 allerte con 264 interventi, in gran parte per alberi e arredi urbani pericolanti.

La perturbazione Nils, l'ottava di forte impatto in Spagna da inizio anno, mantiene in allerta 16 comunità autonome, otto delle quali a livello arancione di rischio elevato per vento, piogge e mareggiate, con onde fino a 10 metri di altezza lungo la cornice cantabrica, al nord della penisola.